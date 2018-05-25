親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北部風速弱 空氣品質達橘警

2018-05-25 04:52聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天風場轉偏南風至西南風，全台高溫炎熱，各地大多為多雲到晴，環保署指出，北部風速較弱，空氣品質為「橘色提醒」等級，要特別注意。

其他地方，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

環保署指出，明後天都是高溫炎熱的天氣，花東有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨。北部空品仍為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
分享

高溫金門
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

修復視神經？綠蜂膠登廣告違規王

2018-05-25 00:11

高溫上看37度 一張圖秒懂周末有多熱

2018-05-24 19:59

腸道壞菌作怪 加劇慢性疲勞

2018-05-25 01:01

健康你我他／兒子送我的「長壽」康乃馨

2018-05-25 01:01

我的經驗／陪獅子座老爸抗癌 伺候有訣竅

2018-05-25 01:01

專業觀點／陪伴長輩 讓他覺得被需要

2018-05-25 01:01

嘉市推子宮頸疫苗 第一劑6月3日截止 到診所打疫苗 卻撲空

2018-05-25 00:00

周末高溫上看37度 一張圖秒懂有多熱

2018-05-25 04:52

阿勃勒盛開如「黃金瀑布」 復古日式宿舍更溫柔

2018-05-24 23:27

影／「紅茶怎麼變鹹？」 八旬失智嬤常錯把兒子當司機

2018-05-24 20:44

影／健檢調查 你的肺臟恐在46歲後就開始老化了

2018-05-24 20:29

日支時薪90或150 長榮勞資協商仍未達共識

2018-05-24 20:05

染麻疹越南女來台旅遊 行蹤遍及北中南

2018-05-24 19:29

肉感最高！ 全新品牌「肉肉山」6種肉讓你吃到飽

2018-05-24 19:18

高雄市出現今首例本土日本腦炎案例

2018-05-24 18:20

為推廣農產品 農委會主委換人做

2018-05-24 18:13

萬安41號演習6月2日舉行 不配合將罰款

2018-05-24 17:36

禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45

高市出現首件本土日本腦炎 個案意識模糊

2018-05-24 16:19

耐熱蘿蔔+硬秈米 這款蘿蔔糕不一樣！

2018-05-24 15:39

血汗海鮮遭控管制失利 漁業署重砲轟抹黑

2018-05-24 15:12

油價持續攀升 下周估漲0.5元

2018-05-24 14:42

廣告罰金當行銷成本？ 食藥署加重罰鍰

2018-05-24 14:42

「冷凍方舟」典藏物種 重現侏儸紀

2018-05-24 14:42

5月超熱又乾！ 賈新興：71年來第四高溫少雨

2018-05-24 14:25

怎麼睡都累 當心腸胃出問題

2018-05-24 14:12

國人晚婚晚生 國健署：人工生殖成功率降低

2018-05-24 14:11

自然奇景！ 同棵鳳凰木一邊紅花開 一邊綠油油

2018-05-24 14:04

幼兒園虐童輕罰 家長控賴清德

2018-05-24 14:01

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

2018-05-24 13:47

人本抨擊賴清德失職 台南市政府回應了

2018-05-24 12:30

周末恐飆37度高溫 鄭明典：紅番薯提醒

2018-05-24 12:30

腸病毒進入流行期 桃市門診累積人次3週破千

2018-05-24 12:04

白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

2018-05-24 11:52

端節前夕 農糧署無償公糧救助弱勢

2018-05-24 11:35

「教育局處裝睡」 網友成立靠北惡質幼兒園專頁

2018-05-24 11:33

合歡北峰杜鵑盛開 追花遊客擠滿山徑

2018-05-24 11:31

廣告罰金當行銷成本？「台灣綠蜂膠」4個月違規9次

2018-05-24 11:28

食安漏洞？ 台北市11家便當店傳單地址找不到

2018-05-24 11:25
看更多

熱門文章

禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45

王品炸豬排只有7分熟？ 超人氣名店出包業者道歉

2018-05-24 12:39

梅雨來不來？ 彭啟明指最關鍵在這兩天

2018-05-24 08:13

好市多新品大罐紅石榴汁399元 網友驚：國外一小瓶要90元

2018-05-24 10:52

極端高溫！ 吳德榮：大台北周末恐飆破37度

2018-05-24 06:18

油價持續攀升 下周估漲0.5元

2018-05-24 14:42

異位性皮膚炎患者癢不停 醫：泡漂白水可解癢

2018-05-24 08:28

21萬人高薪低報健保費 年缺繳逾15億元

2018-05-24 08:42

女性心聲／一個人在家時

2018-05-24 06:00

自然奇景！ 同棵鳳凰木一邊紅花開 一邊綠油油

2018-05-24 14:04

高溫上看37度 一張圖秒懂周末有多熱

2018-05-24 19:59

哥想拿4兄弟房產貸款投資 他苦惱：不給還能是一家人嗎？

2018-05-24 17:01

人本抨擊賴清德失職 台南市政府回應了

2018-05-24 12:30

【小孟塔羅】今生最大的仇敵何時出現？如何破解？

2018-05-24 17:30

最強海鮮珠寶盒！東京第一海鮮丼「つじ半」6月底登場

2018-05-24 16:00

世代共好徵文優勝作品／親情是無價的

2018-05-24 06:00

國人晚婚晚育 國健署提醒：高齡懷孕人工生殖成功率低

2018-05-24 10:05

親子手牽手／小孩該不該吃黑鮪魚？

2018-05-24 06:00

周末恐飆37度高溫 鄭明典：紅番薯提醒

2018-05-24 12:30

肉感最高！ 全新品牌「肉肉山」6種肉讓你吃到飽

2018-05-24 19:18

全台熟成最久 180天牛油包覆乾式熟成牛排來了！

2018-05-24 16:21

淨灘垃圾蘭嶼清潔隊拒收？ 鄉長：先分類

2018-05-24 09:44

阿勃勒花季！台南街頭黃金雨添浪漫

2018-05-24 12:07

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

2018-05-24 13:47

「教育局處裝睡」 網友成立靠北惡質幼兒園專頁

2018-05-24 11:33

高市出現首件本土日本腦炎 個案意識模糊

2018-05-24 16:19

影／憤怒鳥「空襲」 佛光大學有人一天被啄三次

2018-05-24 15:03

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

2018-05-24 11:52

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

腸道壞菌讓人累！調查：4成上班族有腸胃與疲勞問題

2018-05-24 13:52

日本人氣烏龍麵慶開幕 一碗只要55元

2018-05-23 19:36

現代灰姑娘的玻璃鞋 用PVC打造清爽甜美風

2018-05-24 13:26

阿勃勒盛開如「黃金瀑布」 復古日式宿舍更溫柔

2018-05-24 23:27

食安漏洞？ 台北市11家便當店傳單地址找不到

2018-05-24 11:25

高齡少子化 公務員育嬰侍親留職停薪增

2018-05-24 13:04

合歡北峰杜鵑盛開 追花遊客擠滿山徑

2018-05-24 11:31

血汗海鮮遭控管制失利 漁業署重砲轟抹黑

2018-05-24 15:12

影／健檢調查 你的肺臟恐在46歲後就開始老化了

2018-05-24 20:29

耐熱蘿蔔+硬秈米 這款蘿蔔糕不一樣！

2018-05-24 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top