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阿勃勒盛開如「黃金瀑布」 復古日式宿舍更溫柔

2018-05-24 23:27聯合報 記者陳睿中╱即時報導

每年5月至6月期間，正是阿勃勒的花季。全台多處代表性的賞花地點，已都陸續迎來阿勃勒金黃色的耀眼身影，為民眾帶來陽光般的好心情。嘉義大林車站旁的站長宿舍，目前也正為阿勃勒盛開之時，燦爛的滿樹黃花與古樸的木造日式老屋相互輝映，形成一幅動人的畫面。

相較於需要登山才能欣賞的花種，阿勃勒常作為城市的景觀樹木，因此可輕鬆地在城市或平地欣賞。包括台中中興大學、台南虎頭埤風景區、石門水庫南苑公園等地，都可以見到阿勃勒的蹤跡。一串串金黃色的小花掛在枝頭，伴著微風搖曳的姿態相當好看。當花季末期時，片片花瓣隨風落下，不僅鋪成一片豔黃地毯，也形成「黃金雨」的美景，因此近年來，阿勃勒常成為臉書或IG的熱門打卡點，也是許多攝影師必追的花種。

臉書粉絲團《漫步在雲端的阿里山》近期分享一系列攝於嘉義大林車站旁的阿勃勒美照，吸引許多網友點讚分享。照片中，可看見在藍天之下，阿勃勒如同煙火般熱情綻放；帶有復古日式情調的站長宿舍，散發出木造老屋特有的溫暖感，更顯出阿勃勒的柔美。粉絲團也表示，阿勃勒是隨處可見的景觀樹木，以藍天白雲為背景，有種讓人心情愉悅的療癒。

除了車站旁的阿勃勒之外，鄰近還有大林糖廠、大林夜市、明華生態園等景點，旅客也可透過火車，直接連結嘉義火車站，延伸至更多嘉義觀光景點。

地址：嘉義縣大林鎮平和街8號

每年5～6月期間，正是阿勃勒的賞花花季。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
每年5～6月期間，正是阿勃勒的賞花花季。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
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藍天白雲與金黃花朵所構成的自然畫面，美麗如畫。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
藍天白雲與金黃花朵所構成的自然畫面，美麗如畫。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
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豔黃的阿勃勒配上古樸的日式宿舍，非常優美。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
豔黃的阿勃勒配上古樸的日式宿舍，非常優美。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
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嘉義大林車站站長宿舍的阿勃勒正盛開，適合旅客前往。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授...
嘉義大林車站站長宿舍的阿勃勒正盛開，適合旅客前往。圖／漫步在雲端的阿里山粉絲團授權
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阿勃勒石門水庫老屋
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