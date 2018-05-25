腸道壞菌作怪 加劇慢性疲勞

2018-05-25 01:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



腸道不健康，恐致慢性疲勞。 記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook

現代人工作壓力大，很多人都有慢性疲勞問題，但一般人認為疲勞與工作及壓力有關，但有最新研究顯示，慢性疲勞與腸躁症等腸胃疾病相顯著相關，腸道壞菌不止影響腸胃問題，還會導致慢性疲勞、巴金森氏症，甚至情緒不佳、憂鬱、免疫失調等問題。

高雄榮民總醫院胃腸肝膽科教授許秉毅與台灣乳酸菌協會共同進行「腸胃健康與慢性疲勞影響調查」，針對1068位25至49歲成人進行採樣，發現腸胃健康與慢性疲勞的確互有關聯，其中82.5%受到腸胃不適所擾，包括便祕、消化不良、腸躁症等，其中43.3%的受訪者同時受慢性疲勞所苦，成為「腸亂疲勞族」，相較於腸胃健康者，腸疲族的慢性疲勞問題高出23%，顯示腸胃「當機」，慢性疲勞的影響也更明顯。

若從職業分析，腸疲族占比最高的四種職業包括人資67.7%、財務62.5%、醫療54.2%、客服52.4%。許秉毅指出，這些行業通常都是工時長且忙碌、用餐時間不固定，也常出現飲食不均衡等問題，因此除了腸胃疾病之外，多半也會伴隨慢性疲勞或其他疾病。

台灣乳酸菌協會榮譽理事長蔡英傑呼籲，要降低慢性疲勞及腸胃問題，除了要多運動、飲食均衡之外，更要讓腸道好菌增加、恢復腸道菌相平衡。若要調整腸道內好、壞菌比率，除藉由飲食調整，例如日常餐食中搭配益生菌、優酪乳補充好菌，可減少腸道不良物質及發炎的機率。