專業觀點／陪伴長輩 讓他覺得被需要

攝護腺肥大是男性常見的疾病，嚴重時可能導致腎臟功能衰竭，台中榮民總醫院泌尿外科醫師陳正哲（左）24日在記者會中說明攝護腺肥大部位。 （中央社／台中榮總提供） 分享 facebook

當長輩罹癌或患重大疾病，可能出現負面情緒，憂心疾病難治癒，甚至害怕提早結束生命，衍生心理壓力。「夕陽無限好，只是近黃昏」的心情是許多長輩寫照，感嘆人生旅途將到終點。此時，家人的正向支持，能夠讓長輩建立信心。

陪伴孫輩 有益長輩心情

家人的正面能量讓長輩的負面情緒解套。若長輩對癌症治療卻步，建議家人透過癌症諮詢、或在家族會議中找到「正面支持」的力量，無論從醫師、治療方式、用藥到照護的安全性等，建立長輩對癌症治療的信心。

此外，家人陪伴不可少，做好時間規畫，注意陪伴「品質」，家人能不帶批評、建議，僅單純聆聽長輩說話，讓他們談出焦慮、說出擔心，並適時表達對這些焦慮、擔心的在意，設法解決長輩的憂慮。

家人可陪伴就醫、帶長輩從事休閒活動轉移注意力、或順應長輩喜好，給予心理支持和調適，度過治療的過度期。

讓長輩有「被需要」的感覺，感到還能貢獻家庭的價值感更不可或缺。建議家人，除讓長輩花些小錢請家人吃飯外，也能多請教長輩人生智慧與處理經驗，例如面對棘手事件時，長輩如何走過，或有朋友經歷過，提供經驗分享等智慧傳承。

另一項任務也能交辦長輩進行，透過陪伴孫子女讀書、踏青等，讓長輩能分享美好經驗，降低心理防衛，減輕壓力與抗拒，漸漸地給予信心接受治療。

定期抽血 監測攝護腺癌

攝護腺癌若為初期，細胞分化狀況佳，進展風險低且預後好，醫師評估病人生命存活期能達10至20年，可採「積極監測」，定期抽血檢查，當病情有變化或硬塊變明顯，再切片檢視癌細胞變化，當可能危害病人生命時，再採積極治療。

若患者身體狀況較差或有其他共病，預期生命存活較短，則會採取「觀察等待」，無固定追蹤期程，當腫瘤造成症狀或轉移時才進行治療，臨床常見部分攝護癌患者有其他重症時，可能死於其他疾病，而不是攝護腺癌。

攝護腺癌第3期，若患者年紀較輕、身體狀況佳仍可採手術治療，但年紀較大、手術意願不高患者，可採放射線及荷爾蒙治療，降低手術及日後復發風險。

家族有攝護腺癌病史，男性在40、50歲時，應先抽血檢驗攝護腺特異性抗原。