我的經驗／陪獅子座老爸抗癌 伺候有訣竅

2018-05-25 01:01 聯合報 龍叔／台南市



當長輩罹癌或患重大疾病，可能出現負面情緒，家人的正向支持能讓長輩建立信心。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

自有記憶起，獅子座的父親便是家中總指揮，不論大小事，都得聽他的。

數月前，87歲的父親因夜尿次數過多及排尿困難，經醫院檢查，是攝護腺癌第三期。父親認為已經這把年紀了，不願開刀，所以建議採取放射線治療及每月注射一次荷爾蒙；此外，保持心情愉快及多吃營養食品以提升免疫力。

原本同意的父親，後來又反悔，不願接受放射線治療。我看不是辦法，在家族會議中堅持，必須再找不同醫師看看。固執的父親不同意，有點要放棄的意思、還交代遺產分配。我告訴他，多看一位醫師只有好處沒有壞處，父親這才同意。

父親喜歡和晚輩一起吃飯、尤其是日式料理，可是數月前邀他，他卻不願意。我靈機一動，建議父母與我、還有他們最疼愛的三歲曾孫女，每兩周一起逛大賣場及購物，然後再到附近的日式餐館用餐，由父親請客。

父親欣然答應。兄弟們每月給父親六千元零用金，再加上各種年金，所以經濟沒問題，讓他請客可滿足他愛面子、當老大的個性，讓他覺得活得有價值。回程時，又在父親指定的彩券行停留，讓他兌獎及買彩券，所以每次心情都不錯。

其實，自己也不知哪位泌尿科醫師較好，選了三個經常掛號額滿的醫師，其中蔡醫師有教學門診，就選他。

蔡醫師在電腦螢幕上看過前一家醫院的檢查結果後，親自戴上手套，為父親觸診，態度親切，身後的實習醫師也上前幫忙。

考量父親的年紀，蔡醫師也不同意侵入性治療，以免嚴重副作用。接著他拿出排尿紀錄單，要父親記錄兩天的日夜排尿時間與尿量，然後再安排檢查，一周後門診，緊張時刻到來，蔡醫師說的話令我們大為振奮，攝護腺癌已縮小，暫時不需積極治療；日間排尿沒問題，只要先服藥解決夜尿頻繁及排尿困難即可。

回家後，告訴大家好消息，治療策略不變，除了遵醫囑、定時服藥，要讓父親保持好心情及繼續服用營養食品。數年前，二哥半開玩笑地說，依父親的健康狀況，活到120歲沒問題，我們正陪著父親朝這個目標邁進。