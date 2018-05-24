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布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

日支時薪90或150 長榮勞資協商仍未達共識

2018-05-24 20:05聯合報 記者侯俐安╱即時報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會今日下午於桃園市蘆竹區婦幼館展開第14次團體協商會議，長榮航空表示，此次議程及議案由擔任主席方的桃空職工提出，討論年度休假123天，未休足之天數公司需補償3倍薪資或3倍休假日，以及日支費調整由現行每小時新台幣90元調整為150元；長榮航空原本欲繼續前次會議、續行討論雙方已有初步交集的保障每月飛行時數為60小時、特休核給2小時飛行津貼之議題，惜主席方裁示非為優先討論議題而僅列為第四案由，且最終於此次會議中因時間因素未及繼續討論。

長榮表示，在年度休假123天議題方面，長榮航空提出，目前空服員年度休假除在台灣原有的116天休假日外，再加計現行於外站期間未提供勞務之完整日曆天，這些現有的實際休息日加起來已超過現行勞基法規定之116天，惟桃空職工認為未優於勞基法，無法接受。經勞資雙方討論後，公司將在目前年休116日或117日的內涵不改變，以及休假日不下降的前提下，參考他航的做法，研議是否有增加休息日的空間。

在日支費調整議題方面，長榮航空認為日支費屬於費用補貼之性質，經參酌行政院主計總處頒布之「中央機關各機關派赴國外地區出差人員生活費日支數額表」，以及國際間主要航空公司之日支費用，現行每小時新台幣90元之日支費，不亞於相關參考指標之水準，已屬合理，未來將參照國際物價指數酌情調整。

長榮航空也指出，桃空職工主張目前的日支費不敷使用，堅持應直接調整至每小時新台幣150元，公司請桃空職工提出不敷使用之場站及説明，以利深入研議如何改善，惟桃空職工僅以不敷使用為由，尚未具體正面回應。

長榮航空自去年四月開始，每個月均與桃空職工進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，本次會議也已約定下次協商時間為6月24日。

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