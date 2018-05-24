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布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

高溫上看37度 一張圖秒懂周末有多熱

2018-05-24 19:59聯合報 記者董俞佳╱即時報導

天氣越來越熱了。中央氣象局指出，明天至下周一風場轉偏南風至西南風，全台高溫炎熱，尤其周末北台灣高溫上看35、36度，台東還有焚風發生的機率，提醒民眾多留意注意防曬

氣象局官方臉書粉專「報天氣-中央氣象局」也發文說明未來氣溫變化，其中本周末白天晴朗炎熱，大台北地區高溫更可能超過37度，東南部地區則容易發生焚風。

中央氣象局副局長鄭明典也在臉書轉貼相關資訊，表示「來了、來了，紅番薯提醒！紫色的呦，提醒民眾戶外防曬多補充水分、注意通風。

一張圖秒懂周末有多熱。圖／取自氣象局網站
一張圖秒懂周末有多熱。圖／取自氣象局網站
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氣象局高溫防曬
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