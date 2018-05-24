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禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45聯合報 記者何祥裕╱即時報導

廖凱蓁（中）表示，奠祭為何一定要哭成一團，也可以拍手為家屬打氣啊。圖╱廖凱蓁提供
廖凱蓁（中）表示，奠祭為何一定要哭成一團，也可以拍手為家屬打氣啊。圖╱廖凱蓁提供
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參加過家祭、公祭的人一定感受過，在葬禮過程中，司儀功力之強，可以秒讓參與奠祭者感動落淚，入行殯葬業多年，還主持北市聯合奠祭的禮儀師廖凱蓁，日前在臉書貼文真心告白，她說，很多人都讚嘆他們功力強，也有人質疑司儀只會催淚而已，她回應她也可以讓全場鼓掌，卻被質疑不專業。

她認為，奠祭上，家屬或參與者想哭就哭，想鼓掌就鼓掌，到底哪裡錯了？家屬經歷過這段治喪的壓力期、巨變期⋯⋯最後告別奠禮時在面對所有的親友、來賓時，也獻上最誠摯的感恩與感謝。那為什麼親友、來賓不能給予「勇敢、堅強的家屬」支持、鼓勵的掌聲？

貼文如下：

甲說：你們司儀都喜歡讓家屬哭，而且哭的越慘好像功力越好⋯⋯？

我說：那應該沒人比孝女白琴的功力更好

乙說：也有人強調要莊嚴、隆重，讓家屬哭的那種太低級了，上不了檯面的功夫

我說：那全程請出家師父誦經就好，也有佛教團體自己有人會主持丫（舉眉齊⋯⋯獻）

甲說：那你會什麼？讓家屬哭？

我說：家屬哭，是因捨不得丫。不過我會讓全場拍手鼓掌。

乙說：拍手鼓掌？喪禮耶，你到底做這行做多久？你一個月沒幾場做吧?

我OS：想哭的哭，想拍手的拍手⋯⋯到底哪裡錯了？

很多人或許因為性別、身份或別人的觀感，將悲傷、難過的情緒壓抑在心裏，直到喪禮結束，又被迫要回歸正常、回歸工作崗位⋯⋯等。

為什麼養育他長大的父母、或互相照顧的手足、甚至情感深如至親的好友離世了，他不能哭？或者只能躲在暗處落淚？

而一場喪禮包含了多廣的人情世故在其中？失去的親人、聞訊的親戚、關心的同事、幫助的朋友⋯⋯工作的停擺或到金錢的負擔等等。而家屬經歷過這段治喪的壓力期、巨變期⋯⋯，最後告別奠禮時在面對所有的親友、來賓時，也獻上最誠摯的感恩與感謝。那為什麼親友、來賓不能給予「勇敢、堅強的家屬」支持、鼓勵的掌聲？

我一定會在家奠禮即將開始前，告訴家屬，將你對這位「先行者」的情感、思念、想說的、想做的，都在今天表現出來，因為這是「祂這一生最後一次與你相聚的時刻」，是願意表達或是徒留遺憾，都沒有反悔的機會。

一切無關宗教，單純釋放情感，而當奠禮結束圓滿後，家屬會感到安心的欣慰、對先行者無愧，而回歸自己正常的生活，甚至更懂得珍惜所有，這才是一場喪禮該有的作用，不是嗎？

#20180520我的司儀工作日常

資深禮儀師廖凱蓁。圖╱廖凱蓁提供
資深禮儀師廖凱蓁。圖╱廖凱蓁提供
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情感告白佛教
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