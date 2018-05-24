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未追蹤控制甲狀腺高能症 女險些喪命

2018-05-24 16:54中央社 台南24日電

65歲林姓婦女罹患甲狀腺高能症20年，卻未追蹤控制，直到出現噁心、食慾不佳、心悸及呼吸急促，身體快速衰弱，昏倒在客廳，險些喪命。

衛生福利部台南醫院內分泌暨新陳代謝科醫師劉貴文今天指出，林女昏倒送醫後，被檢出心跳快，合併心律不整及心臟肥大，確認是甲狀腺高能症，接受抗甲狀腺藥物與症狀治療，幸好發現得早，否則進展成甲狀腺風暴，恐有生命危險。

劉貴文表示，甲狀腺位於頸部的前下方，就在氣管前方、甲狀軟骨下方，分成左右兩葉，看起來很像一面盾牌，故名「甲狀」腺。

甲狀腺會製造和分泌甲狀腺荷爾蒙，扮演重要的生理角色，包括「正常的胎兒和兒童生長、中樞神經發育」、「調節心跳、心肌的收縮和放鬆」、「影響胃腸道作用、腎臟水分排出」、「調節人體能量利用、產熱、體重和脂肪代謝」等。

甲狀腺高能症則是指甲狀腺過度製造和分泌甲狀腺荷爾蒙，造成甲狀腺機能亢進，常見症狀有心悸、體重減輕、怕熱、顫抖、焦慮。

甲狀腺有豐沛血流供應；甲狀腺高能症發作時，甲狀腺的血流量會增加，可能在聽診時會聽到雜音，甚至觸診時可感受到震顫。最常見的致病原因是葛瑞夫茲氏病，典型症狀是雙側甲狀腺腫大、凸眼、脛前黏液水腫；若是60歲以上病人，以心臟和肌肉病變為主。

另外，還有一種少見的甲狀腺毒症週期性癱瘓，通常表現於亞洲男性，在夜晚或早晨發生突然的無力癱瘓合併低血鉀症狀。

劉貴文說，甲狀腺對人體很重要，若出現甲狀腺高能症狀，不可放任不管，以免危害健康。

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