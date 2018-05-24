腸道壞菌讓人累！調查：4成上班族有腸胃與疲勞問題

2018-05-24 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



腸道菌相紊亂，當心慢性疲勞纏身。台灣乳酸菌協會今日公布「腸胃健康與慢性疲勞影響調查」，調查顯示，超過4成的上班族同時出現腸胃不適與慢性疲勞徵狀；比起沒有腸胃不適的人，腸胃不適的人感到慢性疲勞的比率多出近3成。

台灣乳酸菌協會偕同高雄榮總胃腸肝膽科醫師許秉毅，今年4月針對25至59歲上班族進行調查，有效樣本共計1068份。除了上述發現，調查還顯示，便祕越嚴重，越可能同時出現腸胃不適與慢性疲勞：每周排便3、4次的族群以及每周排便不到2次的族群，同時有腸胃與疲勞問題的比率分別為52％與58%，每周排便可能不到1次的族群則高達75%。

工時越長，亦越有可能同時出現腸胃與疲勞問題。調查發現，工作超過每周基本工時40小時的族群中，工作41至45小時的人、工作51至55小時的人以及工作高達60小時以上的人，同時有腸胃與疲勞問題的比率分別為41%、55%、67%。另外，飲食習慣不佳的人風險也較高，不定時吃飯的族群以及愛吃宵夜者的族群，同時出現腸胃與疲勞問題的比率皆為62%。

台灣乳酸菌協會榮譽理事蔡英傑說明，「菌腦腸軸」是近5年非常熱門的醫學研究領域，腸道菌會直接對腸道神經系統作用，經由連接腸道與腦部的迷走神經，影響中樞神經，使情緒等心理狀態出現變化，相反地，大腦的壓力訊息也會逆回來影響腸道菌相平衡。另外，腸道是最重要的免疫器官，高達7成的免疫球蛋白都在腸道，因此菌相失衡將降低免疫力，催生慢性疲勞與諸多身體問題。

要如何知道腸道菌相亂了？蔡英傑說，腸道菌相亂可說是「壞菌多，好菌少」，觀察糞便就是最簡單的辨識方式：糞便氣味難聞，代表壞菌比例高；糞便不成形、黏液多，代表纖維攝取不足、分解纖維素的好菌不夠多。