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32歲工程師罹胰臟癌沒人肯開刀 絕望之際用這招救了自己

酷熱！ 吃冰消暑

2018-05-24 12:28聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

今天鋒面東移、天氣好轉，白天氣溫回升，明天暖氣團逐漸增強，週末大台北可能出現37度以上的極端高溫

在酷熱的天氣下，許多人選擇吃冰消暑。記者林澔一／攝影
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在酷熱的天氣下，許多人選擇吃冰消暑。記者林澔一／攝影
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高溫
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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