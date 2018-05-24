宣稱能修復視神經 台灣綠蜂膠食品違規次數最高

2018-05-24 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「對我們的視神經不只是修復，還能再生」，超視王台灣綠蜂膠在電視刊播宣稱具有療效的廣告內容，違規次數多達9次，登上今年的食品廣告違規王寶座。食藥署統計，違規宣稱療效的廣告，食品違規比例高達93.1％，將可依食安法開罰60萬以上、500萬元以下罰鍰，除業者外，刊播媒體收到通知未立刻撤播該廣告，將按次開罰12萬到60萬的罰鍰，罰到撤播為止。

食藥署今公布電視廣告監控專案結果，抽查958件電視廣告，總計有58件涉疑涉誇大不實、宣稱療效等內容，且58件違規廣告中，有多達54件都是食品廣告，4件為化粧品廣告。

依食藥署統計，食品違規廣告中，台灣綠蜂膠違規次數最多，總計9次，登上違規王寶座，其次為「二型膠原蛋白（膠股力）」、「南極冰洋磷蝦油」2者違規次數皆為7次，「枸杞鮮果汁」及「蜂王漿」位居第3名，違規次數皆是3次。

台灣綠蜂膠於電視廣告中宣稱產品「可以修復視線神經」，「二型膠原蛋白（膠股力）」宣稱可舒緩疼痛、潤滑軟Ｑ、「南極冰洋磷蝦油」宣稱可以乳化分解心血管脂肪、腦血管脂肪、內臟脂肪、皮下脂肪，對心血管疾病和肥胖人士，可說是如獲至寶。

「枸杞鮮果汁」則是宣稱能減少心血管疾病發生機率、降低罹癌風險等好處，「蜂王漿」宣稱是全方位營養素，不僅可以預防肌膚老化，還可以減少經前症候群、消除疲勞、增加活力、降膽固醇、控制血糖等。

食藥署企科組科長江仟綺表示，根據去年的違規廣告統計分析，也是食品廣告違規率最高，依照食安法的規範，食品廣告內容若是涉及誇大不實、易生誤解將可開罰4萬元以上、20萬元以下罰鍰，宣稱醫療效能可以開罰60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

針對化粧品部分，這次總計有4件產品違規，江仟綺表示，也將可依照化粧品衛生安全管理條例開罰，同樣的也是涉及誇大不實、易生誤解可罰4萬元以上、20萬元以下罰鍰，宣稱醫療效能可罰60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

江仟綺表示，化粧品最常宣稱的內容為消除皺紋、拉提、抗菌、回春等，呼籲業者千萬別以身試法，另外食藥署、地方衛生單位一旦認定違法後，將會通知刊播業者，業者若是收到通知次日沒有立即下架，將可依法開罰12萬到60萬，可按次處罰，罰到刊播業者停播為止。