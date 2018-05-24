親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

被學生追打眼角受傷 師嘆「我這顆心很痛」

柯文哲為選舉抵押6500萬房借貸 傳遭陳佩琪大罵冷戰3天

宣稱能修復視神經 台灣綠蜂膠食品違規次數最高

2018-05-24 10:42聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

「對我們的視神經不只是修復，還能再生」，超視王台灣綠蜂膠在電視刊播宣稱具有療效的廣告內容，違規次數多達9次，登上今年的食品廣告違規王寶座。食藥署統計，違規宣稱療效的廣告，食品違規比例高達93.1％，將可依食安法開罰60萬以上、500萬元以下罰鍰，除業者外，刊播媒體收到通知未立刻撤播該廣告，將按次開罰12萬到60萬的罰鍰，罰到撤播為止。

食藥署今公布電視廣告監控專案結果，抽查958件電視廣告，總計有58件涉疑涉誇大不實、宣稱療效等內容，且58件違規廣告中，有多達54件都是食品廣告，4件為化粧品廣告。

依食藥署統計，食品違規廣告中，台灣綠蜂膠違規次數最多，總計9次，登上違規王寶座，其次為「二型膠原蛋白（膠股力）」、「南極冰洋磷蝦油」2者違規次數皆為7次，「枸杞鮮果汁」及「蜂王漿」位居第3名，違規次數皆是3次。

台灣綠蜂膠於電視廣告中宣稱產品「可以修復視線神經」，「二型膠原蛋白（膠股力）」宣稱可舒緩疼痛、潤滑軟Ｑ、「南極冰洋磷蝦油」宣稱可以乳化分解心血管脂肪、腦血管脂肪、內臟脂肪、皮下脂肪，對心血管疾病和肥胖人士，可說是如獲至寶。

「枸杞鮮果汁」則是宣稱能減少心血管疾病發生機率、降低罹癌風險等好處，「蜂王漿」宣稱是全方位營養素，不僅可以預防肌膚老化，還可以減少經前症候群、消除疲勞、增加活力、降膽固醇、控制血糖等。

食藥署企科組科長江仟綺表示，根據去年的違規廣告統計分析，也是食品廣告違規率最高，依照食安法的規範，食品廣告內容若是涉及誇大不實、易生誤解將可開罰4萬元以上、20萬元以下罰鍰，宣稱醫療效能可以開罰60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

針對化粧品部分，這次總計有4件產品違規，江仟綺表示，也將可依照化粧品衛生安全管理條例開罰，同樣的也是涉及誇大不實、易生誤解可罰4萬元以上、20萬元以下罰鍰，宣稱醫療效能可罰60萬元以上、500萬元以下罰鍰。

江仟綺表示，化粧品最常宣稱的內容為消除皺紋、拉提、抗菌、回春等，呼籲業者千萬別以身試法，另外食藥署、地方衛生單位一旦認定違法後，將會通知刊播業者，業者若是收到通知次日沒有立即下架，將可依法開罰12萬到60萬，可按次處罰，罰到刊播業者停播為止。

廣告食藥署脂肪
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

淨灘垃圾蘭嶼清潔隊拒收？ 鄉長：先分類

2018-05-24 09:44

21萬人高薪低報健保費 年缺繳逾15億元

2018-05-24 08:42

梅雨來不來？ 彭啟明指最關鍵在這兩天

2018-05-24 08:13

國人晚婚晚育 國健署提醒：高齡懷孕人工生殖成功率低

2018-05-24 10:05

極端高溫！ 吳德榮：大台北周末恐飆破37度

2018-05-24 06:18

家長赴監察院陳情 控幼兒園兒虐未獲積極處理

2018-05-24 10:12

蒸汽火車CT273仲夏寶島號 夏季最後梯次快搶

2018-05-24 09:59

異位性皮膚炎患者癢不停 醫：泡漂白水可解癢

2018-05-24 08:28

鋒面通過 空氣品質稍好

2018-05-24 05:00

不滿管理不公… 高鐵員工端午連假醞釀「休假」

2018-05-24 00:31

飼料加染劑、毒鴨蛋賣10年 業者起訴

2018-05-24 00:18

國產硬質玉米 再爆基改汙染

2018-05-24 00:13

搖頭丸難戒 三總找出新解方

2018-05-23 23:27

健康你我他／母親節 老伴帶我去買衣

2018-05-23 23:27

空汙、油煙…不抽菸罹肺癌 隱形幫凶害的

2018-05-23 23:27

免疫療法 重啟肺癌患者一線生機

2018-05-23 23:27

反覆腹痛 小心總膽管結石

2018-05-23 23:27

O型母換血10次後 B型女兒成功捐肝救命

2018-05-23 22:40

罹患3種癌 他靠親友關懷擺脫病魔

2018-05-23 22:03

畢旅四千八該不該去 網：小孩回憶無價

2018-05-23 22:02

物價頻頻漲 連「新一點靈」也要漲價了！

2018-05-23 21:55

光喝牛奶無法預防骨質疏鬆 專家建議3箭齊發

2018-05-23 21:48

基改玉米混國產 嘉義朴子農會二度被查

2018-05-23 21:47

影／你敢吃嗎？ 業者做出生猛荔枝椿象大餐饗饕客

2018-05-23 21:46

懷舊、生態、冒險 馬來西亞三景點獲獎

2018-05-23 20:48

免國際運費台灣人狂掃貨 日藥妝店緊急結束促銷！

2018-05-23 19:51

TutorABC首屆未來科技教育論壇 點燃學習革命

2018-05-23 19:47

B型女兒捐肝救O型母 55歲婦換血10次成功移植肝臟

2018-05-23 19:19

南韓調查：不吃早餐無助減重 還會有反效果

2018-05-23 19:10

好市多「老鼠」又來！ 偷拆玩具、哈根達斯少1盒…

2018-05-23 18:38

終結偏鄉C肝 台大在元長、大埤設門診

2018-05-23 18:36

食安問題再現！國產玉米混基改玉米

2018-05-23 18:34

這有「台灣最美沙灘」！1公里林間隧道 漫步台南漁光島

2018-05-23 17:51

癮君子注意了！ 抽菸不只傷肺更傷「心」

2018-05-23 17:42

專技外語導遊考試第二試口試 明天10時放榜

2018-05-23 17:10

育嬰留停調薪低 高鐵工會明股東會前抗議

2018-05-23 16:51

地牛翻身 嘉義六腳有感地震4級

2018-05-23 16:46

墾丁南灣被諷像「難民營」 沙灘陽傘先整頓

2018-05-23 16:40

農業官員：芒果沒大減產 芒果冰難以此漲價

2018-05-23 16:20
看更多

熱門文章

懷孕遇到要出國玩…她想把孩子拿掉 網友痛批自私

2018-05-23 21:24

不塞了！國1內湖北上出口 高公局用這方法解回堵

2018-05-23 12:47

體驗麥當勞小小店員 網友重點歪「店員好正」

2018-05-23 11:54

好市多「老鼠」又來！ 偷拆玩具、哈根達斯少1盒…

2018-05-23 18:38

吃剩的藥直接沖馬桶 食藥署：母湯啊！

2018-05-23 13:21

畢旅四千八該不該去 網：小孩回憶無價

2018-05-23 22:02

免國際運費台灣人狂掃貨 日藥妝店緊急結束促銷！

2018-05-23 19:51

台北地區突然一陣大雨 舒緩炎熱天氣

2018-05-23 11:39

影╱解決南部缺水危機 新烏山嶺引水隧道今貫通

2018-05-23 14:52

梅雨來不來？ 彭啟明指最關鍵在這兩天

2018-05-24 08:13

極端高溫！ 吳德榮：大台北周末恐飆破37度

2018-05-24 06:18

貓遭電擊四肢截肢變「貓彘」 網轟不如直接安樂死

2018-05-23 16:38

不滿調薪制度不公 高鐵工會釀端午連假「依法休假」

2018-05-23 16:14

這有「台灣最美沙灘」！1公里林間隧道 漫步台南漁光島

2018-05-23 17:51

身分證看見台灣？教你六招快速防偽

2018-05-23 16:16

食安問題再現！國產玉米混基改玉米

2018-05-23 18:34

墾丁南灣被諷像「難民營」 沙灘陽傘先整頓

2018-05-23 16:40

地牛翻身 嘉義六腳有感地震4級

2018-05-23 16:46

尖峰時段一位難求 高鐵：7月起每周增15班

2018-05-23 13:07

7-11推酸甜系冰品 瀨戶內檸檬霜淇淋45元搶市

2018-05-22 17:01

不滿管理不公… 高鐵員工端午連假醞釀「休假」

2018-05-24 00:31

異位性皮膚炎患者癢不停 醫：泡漂白水可解癢

2018-05-24 08:28

21萬人高薪低報健保費 年缺繳逾15億元

2018-05-24 08:42

光喝牛奶無法預防骨質疏鬆 專家建議3箭齊發

2018-05-23 21:48

瑞士血統腕表 親民價就能入手

2018-05-23 17:04

物價頻頻漲 連「新一點靈」也要漲價了！

2018-05-23 21:55

日本人氣烏龍麵慶開幕 一碗只要55元

2018-05-23 19:36

農業官員：芒果沒大減產 芒果冰難以此漲價

2018-05-23 16:20

國人晚婚晚育 國健署提醒：高齡懷孕人工生殖成功率低

2018-05-24 10:05

罹患3種癌 他靠親友關懷擺脫病魔

2018-05-23 22:03

影／你敢吃嗎？ 業者做出生猛荔枝椿象大餐饗饕客

2018-05-23 21:46

女性心聲／一個人在家時

2018-05-24 06:00

新研究！白藜蘆醇不只抗氧化 還能降低搖頭丸毒性

2018-05-23 11:25

空汙、油煙…不抽菸罹肺癌 隱形幫凶害的

2018-05-23 23:27

南韓調查：不吃早餐無助減重 還會有反效果

2018-05-23 19:10

育嬰留停調薪低 高鐵工會明股東會前抗議

2018-05-23 16:51

國產硬質玉米 再爆基改汙染

2018-05-24 00:13

499之亂查違法 勞部公布違反項次最高罰8千萬

2018-05-23 17:27

鋒面離去...今再飆高溫 中南部上看35度

2018-05-24 05:00

華信「花見台中」彩繪機 6月14日天天直飛東京

2018-05-23 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top