極端高溫！吳德榮：大台北周末恐飆破37度

2018-05-24 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天鋒面東移、天氣好轉，白天氣溫回升，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，西半部高溫約在33、34度；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，花、東局部地區也有受影響的機率。

明天暖氣團逐漸增強，天氣漸熱，台北氣溫回升至35度左右，中部、南部高溫仍在33、34度。他說，周六、周日大氣持續增暖、各地晴朗炎熱、紫外線強，大台北將出現37度以上的極端高溫、大武則因另有過山沉降增溫的機制，皆有挑戰其今年高溫紀錄的機率；要注意防曬，多喝水、小心中暑。

他說，下周一至下周四滯留鋒面在北部海面一帶南北徘徊，有時會比較靠近北部陸地；這波滯留鋒結構雖不算強，亦無強勁西南氣流伴隨，滯留鋒附近容易有一些對流胞發展，當其比較靠近、有時也有直接影響陸地的機率；但當滯留鋒距離陸地較遠時，台灣也會因大氣的不穩定，而有較強的午後對流。不過這已經是模式5至8天的模擬，鋒面的位置及強度，都還會不斷調整，故其對陸地的影響程度、仍有變化，有待持續觀察。

中央氣象局說，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

明天至下周一風場轉偏南風至西南風，全臺高溫炎熱，尤其周六及周日北台灣有機會達35、36度高溫，請多補充水分及做好防曬工作；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨，而明天清晨至上午間南部地區也有局部短暫陣雨的機率；周六、周日東南部地區有焚風發生的機率，也請多加留意。