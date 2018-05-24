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雙贏彩第107027期頭獎摃龜

2018-05-24 07:52中央社 台北23日電

雙贏彩第107027期今晚開獎，中獎號碼為21、03、13、07、06、22、09、02、11、24、04、01。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有24注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣台彩
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