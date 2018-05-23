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罹患3種癌 他靠親友關懷擺脫病魔

2018-05-23 22:03聯合報 記者邱奕能╱即時報導

60多歲鍾先生，抗癌11年，一度身罹3癌，仍不放棄，癒後成立病友會，將自己的經歷分享出去。他說有周遭朋友陪伴，才能走出低谷，任何一句溫暖關心話語，都有可能成為反攻的號角。

鐘先生民國97年罹患甲狀腺癌，7年對癌抗戰後，癌細胞進逼至淋巴與胸腔，他嚴重時甚至無法化療與標靶治療，每月還要負擔近15萬醫藥費，出入醫院如同自家灶腳。他說，癌症其實並不可怕，重要的是不要開始就怯懦。

「牆堵著就翻過去」鍾先生說，初始從醫生嚴肅的口中得知罹癌，後癌細胞轉移擴散，身罹3癌，就像人生就此跌了一跤，而上帝又開了玩笑，讓他多滾了幾圈。

鐘先生在歷經多年治療後，於今年康復，生活回到正常步調。他說，癌症治療除了醫師治療，周遭關懷很重要，病人平時也應多運動，像自己平時就會踮起腳尖走路，再配合醫護人員，才有能力面對病魔侵襲。

雲林基督教醫院今日舉辦癌症醫病健康論壇，邀請民眾頭頸部癌症，藉由病友與家屬的治療甘苦談，鼓勵病友勇敢接受。

洪雲聰表示，大部分癌症都有原因，鼻咽癌和EBV病毒有關，口腔癌和吃檳榔有關，下咽和食道癌和喝酒有關，這些癌症都會轉移至頸部，造成頸部腫瘤。

復健科物理治療師廖治偉表示，病人頭頸癌復健過程漫長，家人與自身要沉住性子，逐日增加次數及動作。

醫師洪雲聰談論腫瘤，與民眾談論頭頸部大病小痛。記者邱奕能／攝影
醫師洪雲聰談論腫瘤，與民眾談論頭頸部大病小痛。記者邱奕能／攝影
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