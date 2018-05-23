畢旅四千八該不該去 網：小孩回憶無價

2018-05-23 22:02 聯合新聞網 綜合報導



一位媽媽在臉書爆廢公社貼出，9年級孩子3天2夜畢業旅行花費4800元，讓他猶豫到底該不該花這筆錢。圖擷自 facebook 分享 facebook

學生參加校外教學，出發前總讓人期待到睡不著覺，經常也是同儕間最深刻的共同回憶，不過花多少錢合理呢？近日有媽媽收到學校通知單，國三學生3天2夜的校外教學，收費為4800元，讓她猶豫到底該不該花這筆錢呢。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」PO出9年級孩子拿給他的校外教學單，第一天行程到台中自然科學博物館、溪頭妖怪村；第二天到高雄義大世界；第三天到台南奇美博物館，三天兩夜的校外教學費用為4800元，包含車資、過路費、保險、門票費、膳食費等，活動屬於九年級正式教學活動，希望全部同學都參加。

這位媽媽十分煩惱，因為孩子一下說要去，一下又不去，讓她不知道該不該直接幫孩子做主，又怕到時候孩子反悔，這樣花4千8就虧大了，便不知是否該花這筆錢，不過網友看了行程表，發現會入住立德溪頭飯店、義大皇家酒店，直說很便宜！以學校戶外教學常見的4人房推估，旅途2天入住的飯店確實高級，價格上自然不便宜。實際查詢訂房網站，溪頭立德、義大皇家酒店住1晚要價均破5千元，在沒有額外折扣情況下，等於學生繳交4800元的費用，就有超過一半花在住宿上。

網友討論十分熱烈，多數人支持讓孩子留下美好回憶，「小孩回憶是無價的」、「很多人以為當下省到錢，可是多年以後回憶是空白的，一定要讓小孩去」、「沒出去玩還要去學校上課，這三天妳要小孩怎麼熬」、「要去，只有一次九年級」、「不管怎樣都要去，而且我覺得行程還不錯」，也有網友表示「如果沒讓他去，同學回來之後都在討論畢旅，孩子會瞬間變成邊緣人」。