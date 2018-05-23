懷舊、生態、冒險 馬來西亞三景點獲獎

2018-05-23 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每兩年舉辦一次，經由業界領袖所組成評委小組，進行全面評估的馬來西亞旅遊大獎(Malaysia Tourism Awards)中，這次有三個景點獲得最高榮譽，成為了馬來西亞最好的旅遊景點。

沙巴有全馬來西亞唯一的蒸汽火車，同時也是沙巴州和婆羅洲最古老的蒸汽火車。北婆羅洲鐵路的蒸汽火車從外觀到內部皆為20世紀初的英式復古樣貌，遊客可從沙巴州首府亞庇的丹絨亞路(Tanjung Aru)搭乘58公里至吧巴(Papar)，在四小時的旅途中，列車將穿過風景優美的村莊，路途上欣賞沿海城鎮、稻田、熱帶雨林以及橡膠和咖啡種植園等大自然風光。同時在車上還供應當地早餐，午餐則以傳統的可提式鐵製便當盒呈現，除了享用沙巴美食外，乘客還可在靠站時下車參觀傳統寺廟、文物商店和當地市場，感受歐式與東方的結合、原始與現代的交融，體驗當地豐富多彩的純樸生活方式。

馬來西亞北部地區的蘭卡威島，擁有佔地面積100平方公里的蘭卡威國家地質公園(Kilim Karst Geoforest Park)，不僅保留了原始的自然生態，還充滿了傳奇故事、民間傳說和美麗的地貌景觀。而最佳的探索方法就是乘船沿著Kilim河遊覽，穿越保護良好的美麗綠色紅樹林，進入這具有數億年歷史的地方。蘭卡威國家地質公園擁有多樣化的野生動植物棲息地，以及多樣化的地質構造，如巨大的石灰岩、化石，洞穴、潟湖、海灘和海景等，都讓人驚艷不已。將地質學和自然歷史合而為一，並且是個非常好的學習體驗之旅。