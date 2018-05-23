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懷舊、生態、冒險 馬來西亞三景點獲獎

2018-05-23 20:48聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

每兩年舉辦一次，經由業界領袖所組成評委小組，進行全面評估的馬來西亞旅遊大獎(Malaysia Tourism Awards)中，這次有三個景點獲得最高榮譽，成為了馬來西亞最好的旅遊景點。

沙巴有全馬來西亞唯一的蒸汽火車，同時也是沙巴州和婆羅洲最古老的蒸汽火車。北婆羅洲鐵路的蒸汽火車從外觀到內部皆為20世紀初的英式復古樣貌，遊客可從沙巴州首府亞庇的丹絨亞路(Tanjung Aru)搭乘58公里至吧巴(Papar)，在四小時的旅途中，列車將穿過風景優美的村莊，路途上欣賞沿海城鎮、稻田、熱帶雨林以及橡膠和咖啡種植園等大自然風光。同時在車上還供應當地早餐，午餐則以傳統的可提式鐵製便當盒呈現，除了享用沙巴美食外，乘客還可在靠站時下車參觀傳統寺廟、文物商店和當地市場，感受歐式與東方的結合、原始與現代的交融，體驗當地豐富多彩的純樸生活方式。

馬來西亞北部地區的蘭卡威島，擁有佔地面積100平方公里的蘭卡威國家地質公園(Kilim Karst Geoforest Park)，不僅保留了原始的自然生態，還充滿了傳奇故事、民間傳說和美麗的地貌景觀。而最佳的探索方法就是乘船沿著Kilim河遊覽，穿越保護良好的美麗綠色紅樹林，進入這具有數億年歷史的地方。蘭卡威國家地質公園擁有多樣化的野生動植物棲息地，以及多樣化的地質構造，如巨大的石灰岩、化石，洞穴、潟湖、海灘和海景等，都讓人驚艷不已。將地質學和自然歷史合而為一，並且是個非常好的學習體驗之旅。

想從城市生活的喧囂中「逃離」嗎？在檳城的Teluk Bahang有一座名為Escape的逃生冒險樂園，分為陸地與水上兩個主題園區，Escape Adventureplay和Escape Waterplay。陸地的Escape Adventureplay由不同難度級別的障礙和挑戰所組成，挑戰自身的耐力、核心力量和平衡感，面對高空的恐懼在樹叢中擺盪、空中跳躍等。而水上樂園Escape Waterplay，就要做好全身溼透的準備，可以在波浪池中隨波擺動，或者嘗試高空滑水道，一起在親子泳池中玩耍、與朋友一同水上競速等等。Escape逃生冒險樂園就像童年時代久違的遊樂場，將遊戲與大自然結合，形成各式各樣的遊樂設施，適合所有年齡層，有趣又挑戰體力同時找回童年的樂趣。

檳城Escape逃生冒險樂園，在叢林中進行各式極限運動及玩樂設施。圖／馬來西亞觀...
檳城Escape逃生冒險樂園，在叢林中進行各式極限運動及玩樂設施。圖／馬來西亞觀光局提供
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在蘭卡威國家地質公園親身目睹動植物的生活和原始大自然。圖／馬來西亞觀光局提供
在蘭卡威國家地質公園親身目睹動植物的生活和原始大自然。圖／馬來西亞觀光局提供
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北婆羅洲鐵路乘坐英式復古蒸汽小火車，來一趟懷舊鐵道輕旅行。圖／馬來西亞觀光局提供
北婆羅洲鐵路乘坐英式復古蒸汽小火車，來一趟懷舊鐵道輕旅行。圖／馬來西亞觀光局提供
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馬來西亞列車親子
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