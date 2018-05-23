B型女兒捐肝救O型母 55歲婦換血10次成功移植肝臟

2018-05-23 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



年僅55歲的路愛梅被醫師宣判嚴重肝硬化命危，要活命僅剩換肝一途，27歲小女兒吳怡萱決定捐肝救母，但吳血型為B型，路女則是O型，且血中抗B型抗體高達1比512，高醫團隊為她進行10次「換血」透析，將抗體降至1比64後，4月進行換肝手術，母女均安本月23日開心出院。

路愛梅一再感謝高醫肝臟移植團隊讓她重獲新生，「如果死了，不知家人怎麼辦！」路的兩個女兒吳姿儀、吳怡萱說，8個月前兩人為貼補家計出國打工，直到農曆年前返台，才知道媽媽因茶色尿液及腹水入院，「一定要救媽媽！」因吳姿儀有糖尿病，決定由吳怡萱捐肝，吳姿儀負責跑腿照顧媽媽和妹妹。

高醫移植中心主治醫師張文燦表示，活體肝臟移植雖能接受不同血型的捐贈者，但文獻上認為接受移植者最安全的抗體價數為1比4，路女的B型抗體價數高達1比512，術前一個月開始服用抗體形成抑制劑，並進行類似洗腎的血漿透析降低抗體；但因路女病況嚴重，為爭取時效，降至1比64時就進行換肝手術。

張文燦說，除了血型不同增加手術難度，吳怡萱因體重和媽媽相差很多，捐出6成肝臟只有560克，與路女需要的640克有些許差距，因此從切除、移植到血管和膽管重建等過程中，完全都不能浪費一丁點肝臟，「只要少了一點，患者就可能陷入危險！」