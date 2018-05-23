南韓調查：不吃早餐無助減重 還會有反效果

2018-05-23 19:10 中央社 首爾23日電



南韓調查，想要減肥，不吃早餐反而會有相反效果。 圖／ingimage 分享 facebook 南韓一項調查顯示，每週3天以上不吃早餐者，較每天吃早餐的人更容易體重增加。如果想要減肥，不吃早餐反而會有相反效果。

南韓「東亞日報」報導，大邱市郭醫院家庭醫學科的郭秉沅教授及研究小組，在2014年進行南韓國民健康營養調查，受訪者為19歲以上的成人，共1524名男性和2008名女性參與。

調查結果顯示，無論男女，不吃早餐者體重增加的機率較高。

研究人員將每週吃早餐4次以下者定為饑餓群組，5次以上為攝取群組。饑餓群組有940人，占調查對象的26.6%。

男性中，飢餓群組一年內體重增加3公斤以上者，是攝取群組的1.9倍，女性為1.4倍。

專家認為，瘦素（Leptin）和饑餓素（Ghrelin）等與食慾有關的荷爾蒙作用，在饑餓時會對體重產生影響。也就是說，如果禁食或吃低蛋白飲食時，饑餓素分泌會增加，下次吃飯時，會攝取更多能量。

調查顯示，相較於攝取群組，饑餓群組的平均年齡較低。以教育水準來看，學歷較高者有較多人不吃早餐。每週工作超過40小時的受調查者，不吃早餐的比例高於少於40小時者。

調查也顯示，定期做有氧運動者，不吃早餐的比例更高。也就是說，年輕、高學歷、長時間工作、固定運動者，較常不吃早餐。