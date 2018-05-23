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這有「台灣最美沙灘」！1公里林間隧道 漫步台南漁光島

2018-05-23 17:51聯合報 記者陳睿中╱即時報導

經過長時間努力，位於台南安平區漁光島防風林內的「林間步道」終於完工。旅客可在步道中，穿梭於舊有的馬場，以及封閉約30年的秋茂園，更可以欣賞被譽為「全台最美麗沙灘」之一的動人景色。

漁光島舊名「三鯤鯓」，是臺江內海七鯤鯓之一，過去為漁民捕魚避風、臨時棲息的區域。經過時代變化，漁光島具備了平地防風森林、海岸沙灘等天然元素，但同時保有寧靜純樸的聚落生活風貌。臨海沙灘所形成的月牙形海灣，線條優雅迷人，日落時分更顯浪漫，是許多情侶熱衷的約會地點，也被譽為「全台最美麗沙灘」之一。因海岸堤防形成的海域空間，也讓漁光島延伸出風帆等水上活動。諸多元素，令漁光島成為許多旅客造訪台南時的必遊之地。

本次興建完成的林間步道長度為1公里，自漁光橋往北串連至安平舊港口堤岸；步道幾乎都設於樹林下方，民眾可以悠閒地享受城市森林浴。其中步道經過的台南秋茂園，興建於70年代，內部初設有許多傳統民間故事的塑像與果樹，讓民眾可以前來參觀、採果。雖然秋茂園經過年久失修而逐漸沒落，但本身仍有欣賞海景的天然優勢，本次隨著林間步道的開通，也可讓許多台南人重溫童年時光。

除了漁光島本身的觀光資源外，鄰近還有億載金城、安平老街、林默娘公園等知名觀光景點，車程均在10分鐘以內，可讓民眾的府城之旅更為豐富。

新建的林間步道長度為1公里，穿梭於原始防風樹林之中。圖／取自台南市政府都市發展局...
新建的林間步道長度為1公里，穿梭於原始防風樹林之中。圖／取自台南市政府都市發展局官網
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漁光島的沙灘，被譽為「全台最美麗沙灘」之一。圖／台南市政府提供
漁光島的沙灘，被譽為「全台最美麗沙灘」之一。圖／台南市政府提供
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漁光島傍晚時的沙灘景色。圖／取自維基百科
漁光島傍晚時的沙灘景色。圖／取自維基百科
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沙灘億載金城漁民
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