癮君子注意了！ 抽菸不只傷肺更傷「心」

2018-05-23 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



抽菸傷肺，但很多人不知道抽菸更傷「心」。高雄市衛生局長黃志中引用統計數據表示，全世界因為抽菸或暴在二手菸環境導致心臟病死亡的人數約12％，僅次於高血壓對於心血管的危害，因此唯有遠離菸害，才能不傷心。

響應「世界無菸日」，高雄市衛生局今天表彰義大醫院、國軍高雄總醫院左營醫院、高雄市立聯合醫院、大同醫院、旗津醫院及聖功醫院6家績優無菸醫院對菸害防治的努力。

衛生局長黃志中說，近年大家普遍關注PM2.5，在注意生活周遭充斥的大小煙囪時，卻忽略很多人嘴巴也都「豎了根煙囪 (香菸)」。菸害防治推展至今，吸菸人口降一半，肺癌死亡率近6年來也沒明顯增加，但與菸害有關的心血管、口腔、胃腸道、泌尿道等疾病卻增多，不能小覷。

義大醫院「無菸工作小組」執行祕書洪暐傑醫師表示，光香菸內的尼古丁就能造成血管收縮，導致血壓衝高，形成心臟負擔。血管一旦收縮堵塞，即可能誘發腦中風、心肌梗塞、腎臟缺血等疾病，何況香菸裡有幾千種有害物質。

國內各醫療院所及公共場所都朝「無菸環境」目標邁進，不過多數癮君子似仍不為所動，義大醫院副院鄭勝峯表示，醫院無警察權，不能開罰，只能熱誠勸導，「菸害防治工作一個人力量不夠，需要大家一起來」。

黃志中表示，包括中油等大型國營企業都絕對禁菸，「顯然杜絕菸害，是落實度的問題」，高市衛生局已在高鐵、台鐵等熱點加強查緝，違規吸菸者一次裁罰2千元，兩周前在高鐵共裁罰46件。