影╱台南一階限水 南水局：5月底前明顯無雨
經濟部水利署今天上午召開「旱災應變小組會議」（簡稱水情會議），決定台南地區進入一階限水；南區水資源局表示，一階是夜間減壓供水，及公部門和國營事業減少不必要用水，如噴水池等停用，因今年度降雨明顯偏少，加上氣象局預測到5月底明顯無雨， 一階限水對民生影響不大，但還是要呼籲民眾節約用水。
根據水利署即時水情，台南曾文水庫剩6.4%，烏山頭水庫蓄水率為17.5%，南化水庫蓄水率26.9%，南水局強調，經濟部在水庫操作規定上，水庫水位上限是豐盈，下限以下是須針對農業及工業用水打折，嚴重下限就要採取民生用水打折，但在水位下限之前，和嘉南農田水利會合作多年的經驗，就採取嚴格供水，等於是農業用水打折供應，提前因應。 目前是處於下限以下及嚴重下限之間，呼籲要節約用水。
嘉南農田水利會長楊明風表示，目前大量用水是農業灌溉用水，目前進入水稻成長極需水的時期，為了水庫能撐到月底，採供七停七，24日晚上就要暫時斷水，5天以後再放水，寄望6月3日水稻灌溉結束後，曾文烏山蓄水量還有2千5百至3千萬立方公尺，根據南水局評估及南化水庫的運用，還可以再撐兩個月，但還是要呼籲農民要遵守分區輪流灌溉的規定，不要搶水否則就會亂掉，反而不能充分灌溉浪費水資源。
留言