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女手腕隱痛無力 舟狀骨骨折不癒合惹禍

2018-05-23 16:20中央社 台南23日電

17歲李姓女高職生騎單車遭擦撞後，右手腕隱隱作痛，以為是一般扭傷，未料傷痛持續一年，還得綁著護腕，就診後才知是舟狀骨骨折不癒合，花了4個多月才改善症狀。

成功大學醫學院附設醫院骨科部醫師楊岱樺今天指出，李姓女高職生成績優秀，年年拿獎學金，因家境不富裕，課後還會到飲料店打工賺學費。她去年騎單車時發生車禍擦撞，身體擦傷瘀青，癒合後又回去打工，但右手腕偶爾會隱隱作痛無力。

雙親以為是一般扭傷，曾帶女兒到國術館接受民俗治療，卻未見效；一年後，飲料店老闆看李女一直綁著護腕，建議到醫院看診，結果檢出右手腕舟狀骨骨折不癒合。

李女決定接受手腕關節鏡探查和清創，及骨折部位的補骨和無頭螺釘固定手術，術後石膏固定6週，再進行逾3個月的手部功能復健治療後，症狀和手部功能才改善。

楊岱樺表示，手腕由前臂橈骨和尺骨及8塊小型腕骨形成，分為前後2排、各有4塊骨頭。外形像船長型彎曲形狀的舟狀骨，是靠近手腕拇指側的腕骨之一，位於橈骨上方，對腕關節的運動和穩定性很重要。

舟狀骨的骨折，經常是跌倒時手腕背屈撐地，造成體重集中落在手掌上而發生；從事體育競技活動或機車碰撞，也可能發生傷害。舟狀骨骨折會發生在各個年齡層身上。

舟狀骨骨折的症狀，包括拇指根部下方區域的疼痛和壓痛，傷者移動拇指或手腕，或嘗試捏、抓住某些東西時，症狀可能會惡化；除非手腕因合併其他部位骨折變形，否則舟狀骨骨折可能不明顯，會被誤認是一般的手腕扭傷。

在治療上，依骨折嚴重程度和位置作不同的處置，從打石膏到手術。若骨折不移位，通常用石膏固定治療最少6週，但某些患者可能需要更長的時間。

如果骨折位於舟狀骨中段（腰部）以下或靠近前臂段（近端）骨折等部位，這些區域血液供應不足，骨折會進一步阻礙血液向骨頭灌流，癒合將更加困難，或骨折完全移位，則需進行手術，並使用一根無頭螺釘或多根鋼針固定。

楊岱樺表示，手腕疼痛的原因很多，也很複雜，只要骨折沒有癒合，手腕的疼痛就不會消失；疼痛可能是骨折的警訊，應及早就醫，避免潛在併發症及病情惡化。

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