農業官員：芒果沒大減產 芒果冰難以此漲價

2018-05-23 16:20 中央社 台北23日電



屏東縣的愛文芒果被誤傳產量過剩，連立委莊瑞雄（右）都出面幫農民澄清指是盤商誤導民眾，要打壓價格。屏東縣政府預計26日、27日到台北希望廣場辦「芒果暨農特產品展售行銷活動」，協助農民促銷。 中央社（莊瑞雄服務處提供） 分享 facebook 今年芒果盛產、大減之說都有，農委會預測，今年愛文芒果總產量約比去年盛產年少1成，較正常年少5%，沒有大減，芒果冰難以此理由漲價，也建議擔心減產的農民善用保險。

又快到夏天，觀光客、國人愛吃的芒果產量受關注，報導出現「枋寮芒果不到5成、立委盼盤商勿誤導消費者」。

中央社記者電訪愛文芒果主產地之一的台南市玉井區農會總幹事黃澄清，他說，以玉井來說，今年農曆春節太冷，著果率受影響；接著沒下雨，已著果的果子長不大或掉果，也聽說有果子被冰雹插入，「可惜了」，玉井產量現在看起來，只有去年盛產年產量的4、5成。

但是他也說，目前玉井產區進入套袋階段，已執行一半，全數套裝完成，產量比較能確定。

另外，枋山地區農會總幹事陳德慶手機未接，詢問黃澄清相關產量，他說，聽聞屏東枋山產量好像也差不多是去年產量的4、5成。

就全國總產量來說，農委會農糧署作物生產組組長方怡丹說，沒有減產那麼多，依據查報員回報預測，今年愛文芒果的全國總產量約較去年少1成，但是去年是盛產年，所以產量波動不大、沒有減一半那麼多，對比正常年約少5%。

詢問芒果冰還有因為減產而漲價的空間與否，她說，當然沒有。

方怡丹也說，有聽說下冰雹地區在爭取農業天然災害現金救助，但是會勘損害率可能未及法定標準；針對氣候變遷近年來對農作物生產量的影響愈來愈明顯，呼籲農民善用已推出的芒果天然災害農作物保險，就算不符合官方的天災現金救助，也有機會領保單理賠。

經查推出保單公司的芒果天然災害農作物保險，規劃設計為政府災助連結型，承保範圍可以涵蓋颱風、豪雨及寒害低溫等三大風險。

農委會農金局副局長周若男說，芒果農作物保險推出第二年了，還有一種針對產量減少推出的區域收穫型保單可保（僅限楠西、南化、玉井、左鎮），希望果農多加利用。