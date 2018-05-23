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打擊黑金、濫墾國土 雙署在雲林合作保護河川砂土

2018-05-23 14:45聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

為遏止砂石盜採降低砂塵害，水利署第四河川局首度與雲林地檢署合作舉行濁水溪疏浚作業及廉政透明說明會，將透過疏浚監控系統平台的建置，讓檢方可從遠端取得監控影像及文字資料，隨時打擊不法盜採，維護河川國土。

雲林地檢署檢察長鄭銘謙率同多位檢察官參加，並由檢察官郭智安專題報告，強調如何防堵盜採，並就今年在麥寮鄉破獲廣達6個足球場大的砂土遭濫墾案，向大家說明維護國土的重要性與現行辦案的困難何在。水利署長賴建信也當場指示河川局和司法單位建立緊密連繫，攜手杜絕不法。

四河局管理科長施陽東說，未來疏浚區將設遠端監控，每一輛砂石車進出都須過磅，防止載多報少，同時為防止地磅被動手腳，每天都先以空車測試，並由保全人員跟隨至砂石廠，以掌握疏浚區的砂石量和砂石廠是否一致，以及是否超過200公斤的誤差範圍，並將定期檢校地磅，量測疏浚挖掘的面積及深度，以防超挖。

與會人員也熱烈討論，幾位檢察官則當場提出質疑，指若是疏浚工人和保全人員串通怎麼辦？四河局長白烈燑說明，濁水溪下游疏浚是為了移除沙源，配合水覆蓋、綠覆蓋等工法抑制揚塵，減輕塵害，且河川局將疏浚的工程與砂石標售及保全標分開，3方廠商勾串不易，加上保全守衛站就有16支監視器，保全人員一舉一動皆受遠端掌握，很難舞弊。

河川局向地檢署說明濁水溪砂土開採與管制現況。圖／第四河川局提供
河川局向地檢署說明濁水溪砂土開採與管制現況。圖／第四河川局提供
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濁水溪下游全面整治，為打擊非法砂土盜採，水利署和地檢署首度共同合作，期能維護國土...
濁水溪下游全面整治，為打擊非法砂土盜採，水利署和地檢署首度共同合作，期能維護國土與河川。記者蔡維斌／攝影
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雲林地檢署檢察長鄭銘謙率多位檢察官和河川局合作打擊非法盜採砂石。圖／第四河川局提...
雲林地檢署檢察長鄭銘謙率多位檢察官和河川局合作打擊非法盜採砂石。圖／第四河川局提供
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為防盜採砂石，水利署首度和地檢署合作成立疏濬廉政平台，透過遠端監視和過磅系統，發...
為防盜採砂石，水利署首度和地檢署合作成立疏濬廉政平台，透過遠端監視和過磅系統，發現不法檢方即刻出動打擊不法。圖／第四河川局提供
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水利署長賴建信宣誓和檢方合作打擊非法盜採砂石，以維護國土河川。圖／第四河川局提供
水利署長賴建信宣誓和檢方合作打擊非法盜採砂石，以維護國土河川。圖／第四河川局提供
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