高鐵台鐵車票遺失找回 今起最高可退八成

2018-05-23 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



高鐵、台鐵遺失車票規定不一，交通部今天公告訂定「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，台鐵、高鐵、糖鐵及阿里山森林鐵路等鐵路機構車票遺失，經向鐵路機構報備後，補買同日同車次車票，事後找回車票，最多可於一年內退還部分票價，最多可達8成。

定型化契約也明定，若民眾自行辦理退票，一般車票及法定優待車票，最高不得超過票價兩成，團體車票最高不得超過票價4成。

另外，下列幾種情形中，除了回數票、定期票旅客分別依使用規定辦理，旅客得憑票請求退還票價、雜費，並免收退票手續費。包含：因車輛故障或不可歸責於旅客之事由，旅客因而中止或改乘不同列車或車廂種類；因列車運行中斷，在起程站停止乘車或在中斷站終止停車；因列車遲延，在起程站停止乘車或到達銜接戰後相當時間內無銜接列車，或不及換乘指定列車而中止乘車；因列車班次取消，在起程站終止乘車；購買發布海上颱風警報之日之車票，且未搭乘者。上述皆可憑票退費。