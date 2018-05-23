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梅雨遲沒雨 乾旱在眼前

2018-05-23 14:28聯合晚報 記者吳姿賢/台北報導

梅雨遲遲不來，中央氣象局觀測指出，5月底到6月初都還沒看到梅雨訊號，必須等到6月中才知道有沒有機會。但6月雨量若未達正常，即使梅雨來了，也可能出現「空梅」現象，導致缺水、乾旱危機。

近期雖有幾道鋒面影響台灣帶來降雨，但都並非典型梅雨鋒面，中央氣象局預報員劉沛滕指出，判斷是否為梅雨鋒面，最主要是須有明顯西南風提供水氣並且為滯留性鋒面，持續在台灣附近徘徊，造成幾天的明顯大雨。

劉沛滕表示，近期台灣都是移動性鋒面，一兩天就通過，例如今天報到的鋒面，早上才通過北部，預期晚上就會往東部移動並離開。

劉沛滕說，氣象預報只能觀測未來7天至10天，就目前所知，尚未有明顯影響台灣的滯留性鋒面，且直至5月底、6月初都沒看到提供台灣地區水氣的西南風，等於沒有梅雨訊號，必須等到6月再行觀測。

氣象局4月下旬公布梅雨展望時，曾指出5月梅雨降雨量偏少，6月則是正常至偏少。劉沛滕說，6月有梅雨可能，但降雨量存在「模糊空間」，若6月降雨量未達正常，甚至偏少，就會有「空梅」的可能性。劉沛滕解釋，空梅並未有明確雨量定義，以過去30年5月、6月的平均降雨量範圍做標準，若當年梅雨量少於平均值太多，就會被認為是空梅。

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