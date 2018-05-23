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地球發燒！鄭明典：今年4月是史上第3暖的4月

2018-05-23 09:41聯合報 記者董俞佳╱即時報導

高溫天氣，家長幫孩子梳頭散熱。記者鄭清元／攝影
高溫天氣，家長幫孩子梳頭散熱。記者鄭清元／攝影
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今年4月全球平均氣溫，是有現代分析的139年來第3高溫的4月。中央氣象局副局長鄭明典在臉書指出，最特別的是，從NOAA/NCEI的4月全球平均氣溫圖可以發現，北美上藍色區塊，那一區很多地方4月還在下雪。

不過，他說，全球來看，代表比氣候平均高溫的紅色區塊還是多很多，所以今年4月還是明顯偏暖，全球平均高出氣候值0.83度，來到14.53度。

今年4月是史上第3暖的4月氣溫。圖／翻攝自NOAA/NCEI
今年4月是史上第3暖的4月氣溫。圖／翻攝自NOAA/NCEI
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高溫氣象局鄭明典
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