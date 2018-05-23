獨／拔管案 台大請來太陽花學運律師打訴願

2018-05-23 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部進行「拔管」，並要台大重新遴選新校長。台大在5月12日召開臨時校務會議，決議要請教育部「盡速發聘」，必要時學校應依法尋求救濟。據了解，台大請來「318太陽花學運義務律師」郭德田，承辦後續的訴願等行政救濟。經查，郭德田曾幫時代力量打過官司，行政法理的學識和經驗都相當深厚，也是一名補教名師。

本報記者聯繫郭德田，詢問是否有此事？郭德田「並未否認」，僅表示，他目前無法回應這個問題，這件事情可能由台大統一回覆。

馥詠德章法律事務所的主持律師郭德田，具有行政法法理的深厚學識，有近十年的補教經歷。他承辦過多件重大矚目案件，包括：全國關廠工人案、318學運義務律師、員警蓄髮爭議、軍官逃兵案件、復興航空勞資爭議、華航工會法案件、國立台灣師範大學「學雜費調整」案等等。

此外，時代力量5名立委今年初到凱道禁食靜坐時，遮雨帳棚遭警方強拆移走，當時包括郭德田等多位律師，到台北地檢署按鈴控告警方違反「集會遊行法」，並涉及「刑法」強制、傷害、毀損罪。

有台大教授認為，連太陽花學運的律師，都願意伸出援手，幫助台大捍衛大學自主、民主法治，可見此案的「是非對錯」已經相當明顯。

管中閔義務律師團成員則樂見其成，表示相當樂意與郭德田律師合作，對於郭律師的加入也十分期待，相信郭律師會一本法律專業，為台大努力，也希望有機會可以和郭律師互相溝通，了解郭律師的法律見解。聽聞郭律師為了專心打好台大案，最近甚至暫停了他的補教事業，令人十分感動。

另外，台大表示，昨天已經正式回函教育部。台大代理校長郭大維受訪時指出，公文基本上是對於教育部5月4日公文提出的問題表達意見，以及轉達遴選委員會的看法。公文內文不便提供。