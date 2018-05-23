鋒面南下還是很夏天 北部留意局部陣雨

2018-05-23 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天鋒面通過，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 今天天氣會有一些變化，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，受到微弱鋒面雲系南下的影響，北部和東部將有局部短暫陣雨，溫度也會因為雲量增加、降雨和略微增強的東北風而稍往下降，不過仍有30度以上，雖然降幅不大，但是會使得天氣沒有像前幾天那麼熱了。中南部則較不受到鋒面雲系的影響，仍然相當晴朗穩定，不過擴散條件不佳，空氣品質可能達到對敏感族群不健康的等級。

經過幾天相當炎熱的天氣之後，今天終於有鋒面雲系南下了，有機會帶來降雨，不過，賴忠瑋表示，因為鋒面的結構不佳，水氣量不多、雲糸也發展得較不紮實，難帶來顯著的降雨，對水庫的進帳都很有限。要留意在對流雲系接近時，仍可能會有局部較大雨勢，比較不會是只有飄毛毛細雨。這是春天的降雨特徵。

賴忠瑋表示，這波鋒面雲系的位置偏北，對台灣的影響只限於北部和東部，中南部幾乎不受到影響。也因為移動速度較快，真正影響台灣的時間可能只有今天的下半天，明天鋒面就會逐漸往東遠離台灣，雖然天空還是會有一些殘留雲系，不過降雨機率就不高了。

周五起又會轉為偏東風及南風的炎熱天氣，賴忠瑋表示，而且到周日之前都將是相當穩定的艷陽天，甚至連下午後雷陣雨的機會也不高，溫度可上攀到33度以上，大台北都會區則可達35到36度，不排除出現局部的更高溫。下一波鋒面接近的時間大約在下周一、下周二左右，不過目前資料顯示此波鋒面的結構可能仍不算紮實，未來幾天可能還得再觀察其抵達台灣的時間，和影響台灣的程度。

賴忠瑋表示，雖然今天有鋒面南下，不過整體感覺還是很夏天，要多注意防曬及補充水份，以免中暑。另外待鋒面南下後風向轉為偏北風，中南部背風側的擴散條件不好，空氣中的汙染物容易累積，包含細懸浮微粒、懸浮微粒，和中午前後容易偏高的臭氧濃度，敏感族群還是要多加注意。

中央氣象局說，今天鋒面通過，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

明日清晨鋒面快速離開台灣上空，白天之後，大致以多雲到晴的天氣為主，除東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，另外留意午後西半部山區的局部短暫雷陣雨。

周五至下周一風場轉偏南風至西南風，全台高溫炎熱，尤其周六及周日北台灣有機會達35、36度高溫，請多補充水分及做好防曬工作；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面接近，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

30日至6月1日鋒面在台灣附近，各地天氣不穩定；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。