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獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

鋒面接近降雨機率增 鄭明典：下雨前氣溫仍高

2018-05-23 07:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局副局長鄭明典在臉書指出，鋒面接近，鋒面雲系裡有一些對流胞，再加上地形及白天陸地增溫影響，今天下雨機率會高一些。

他說，但是在下雨之前，台灣就是在鋒前暖區中，氣溫還是會高上去，等雲量增多、加上北鋒下來，才會降溫。台灣東側有微弱的背風渦旋，東部多少有點下沉增溫現象，還是會有大太陽。

中央氣象局說，今天鋒面通過，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

明日清晨鋒面快速離開台灣上空，白天之後，大致以多雲到晴的天氣為主，除東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，另外留意午後西半部山區的局部短暫雷陣雨。

周五至下周一風場轉偏南風至西南風，全台高溫炎熱，尤其周六及周日北台灣有機會達35、36度高溫，請多補充水分及做好防曬工作；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面接近，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

30日至6月1日鋒面在台灣附近，各地天氣不穩定；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。

早上的可見光雲圖。圖／翻攝自鄭明典臉書
早上的可見光雲圖。圖／翻攝自鄭明典臉書
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