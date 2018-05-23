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吳德榮：周末大台北有機率挑戰今年高溫紀錄

2018-05-23 06:18聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨日持續...
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨日持續受暖氣團影響，台北高溫35.1度，連續7天達35度，平5月份台北的歷史紀錄。圖／本報資料照片
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨日持續受暖氣團影響，台北高溫35.1度，連續7天達35度，平5月份台北的歷史紀錄。

他表示，今日上午鋒面抵達台灣時，結構減弱，模擬的降雨量也不多，主要偏在北台灣、東半部及山區的局部短暫陣雨，中南部平地受到的影響不大。是否有小尺度對流胞發展，而帶來較強降水？因已超過模式的科學極限，無法直接模擬，還是要持續密切觀察。

由於鋒面後冷空氣很弱，上半天各地仍悶熱，氣溫仍可升至32、33度，下半天北台灣氣溫才稍降，其他地區變化不明顯。吳德榮說，明日北台灣氣溫稍降、幅度不大；局部地區仍有短暫陣雨，以東部、東南部地區及中南部山區機率較高。周五暖氣團逐漸增強，台北氣溫回升至35度左右。周六、周日大氣增暖、各地晴朗炎熱，大台北將再升至37度以上，甚至有機率挑戰今年的高溫紀錄，要注意防曬、防中暑。

他表示，下周一至下周三另一鋒面在北部海面至北部陸地附近徘徊，鋒面結構雖不算強，但會帶來不穩定的天氣，鋒面附近容易有一些局部性的陣雨或雷雨發生。這已經是模式6至8天的模擬，鋒面的位置及強度，都還會再調整，故其影響程度，需持續觀察。

中央氣象局說，今天鋒面通過，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

明日清晨鋒面快速離開台灣上空，白天之後，大致以多雲到晴的天氣為主，除東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，另外留意午後西半部山區的局部短暫雷陣雨。

周五至下周一風場轉偏南風至西南風，全台高溫炎熱，尤其周六及周日北台灣有機會達35、36度高溫，請多補充水分及做好防曬工作；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面接近，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨。

30日至6月1日鋒面在台灣附近，各地天氣不穩定；時序進入梅雨季及汛期，若鋒面在台灣附近時易有強降雨等劇烈天氣發生，請留意最新氣象資訊。

今天白天各地天氣。圖／氣象局提供
今天白天各地天氣。圖／氣象局提供
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