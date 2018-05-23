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雨量增多 空氣品質轉好

2018-05-23 04:54聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天受鋒面以及東北風增強影響，東半部、中部以北、午後南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，各地空氣品質稍好。環保署表示，北部、竹苗、高屏、宜蘭、金門以及澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

環保署表示，明後天鋒面通過以及東北風減弱，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北亦有局部短暫雷陣雨。中部、雲嘉南以及高屏為「橘色提醒」等級，北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
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金門澎湖空氣品質
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