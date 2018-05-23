雨量增多 空氣品質轉好

2018-05-23 04:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天受鋒面以及東北風增強影響，東半部、中部以北、午後南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，各地空氣品質稍好。環保署表示，北部、竹苗、高屏、宜蘭、金門以及澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。