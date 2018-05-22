少子女化發威 大專校院新生十年後減近10萬人

2018-05-22 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



少子女化持續發威，教育部日前公布107到122學年度各級教育階段學生人數推估結果，未來10年間大專校院新生人數，預計銳減近10萬人，到117年度只剩15.7萬人。至於畢業生人數也將逐年銳減，106學年尚有30多萬人，推估120學年將跌破20萬人，包括碩博士、副學士人數也縮減，提供就業市場的高階人才與基礎人力均大幅減少。

隨著國人越生越少，少子女化現象也加劇。根據教育部統計處資料顯示，106學年大專校院學生總人數已降至130萬人以下，未來仍逐年遞減，推估在113年度將跌破100萬人，並在118學年跌到谷底，僅剩下86.6萬人。其中又以109到113學年度減幅最大，平均一年就少逾4萬人。

大專校院新生逐年遞減，各校招生將更競爭。教育部推估，107學年度大專校院新生約有25萬人，到117年將銳減至15.7萬人，10年間將減少近10萬人。至於畢業人數也將逐年減少，從106學年仍有30多萬人，十年後僅剩21.4萬人，並在120學年跌破20萬人，預計剩下19.5萬人。