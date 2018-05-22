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華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

開獎看這裡 今彩539、雙贏彩、大樂透中獎號碼

2018-05-22 21:38中央社 台北22日電

今彩539第107122期開獎，中獎號碼31、05、29、18、08。3星彩中獎號碼916，4星彩中獎號碼5133。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北22日電】

雙贏彩第107026期今晚開獎，中獎號碼為13、15、17、04、24、22、19、14、12、01、06、02。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北22日電】

大樂透第107045期今晚開獎。中獎號碼為29、49、13、41、24、02，特別號45。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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