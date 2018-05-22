陳金德砲打教育部 美其名國中免試入學卻處處是考試

2018-05-22 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭代理縣長陳金德今批評國中升高中免試入學制度「荒謬」，會考成績占升學總分三分之一，其他成績占三分之二，連做個伏地挺身也要打成績，「處處是成績」，教育部美其名為多元免試入學，卻與減少學生壓力背道而馳，他大聲呼籲「教育部放手吧！別管那麼多」。

陳金德還說，教育改革是希望學生適性發展，放手並減少對學生干預，但國內的教育體制，教育部從教育管理、政策及預算編列，直到規定國三模擬考只能考二次、星期幾可以考試星期幾不能考，全部一條鞭，這就是「威權」心態，應該鬆綁。

他指出，談教改，「教育部本身就應該被改革」，呼籲教育部該管的管，不該管的，就請放手吧，別管那麼多，讓各縣市針對不同情況去訂定制度，這才是教育改革該走的路。

宜蘭縣務會議今天討論國中會考及免試升學超額比序，教育部規定國中升高中的會考成績占入學總成績三分之一，其餘例如體適能、品德、服務、競賽表現等項目，依各縣市排序占總成績的三分之二，這部分可由各縣市訂定調整。

陳金德說，多元免試入學強調學生不要有考試壓力，美其名為「免試升學」，但國中會考就是考試，其餘三分之二的各種項目也都要打分數，就連做個伏地挺身也要評分打成績，處處都要成績，這跟推動教改、減少考試壓力背道而馳，很荒謬，家長不清楚怎麼回事，現在不只補國英科目，變成什麼都要補，已扭曲走火入魔了。