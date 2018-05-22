換季新選擇 瓦斯乾衣機好省電 洗衣倉儲服務超方便

2018-05-22 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



雖然俚俗上總說「沒過端午還不能換季」，五、六月的梅雨季也還沒過，但最近的天氣已經熱到破往年紀錄，相信有許多人已經開始把太厚重的冬季衣物、棉被通通洗乾淨收起來了，這時候擁有方便洗衣、乾衣、收納的工具非常重要了。

美國製造原裝進口的百年品牌優必洗Huebsch原本是從商用洗衣設備發跡，堅持採用金屬材質，以完美的機械式結構和運轉設計，追求絕佳洗淨力與運轉效能，之後也將這樣的設計概念延續到家用洗、乾衣機上，特別是家用乾衣機，提供電力加熱及瓦斯加熱兩種機型，集結特殊烘乾行程、專利中軸氣流Axial Airflow技術，以及先進的自動偵濕系統，能有效減少不必要的烘乾時間，同時節省能源開銷，打破消費者對乾衣機耗電、費時的印象。另外，上烘衣下滾筒洗衣機，兩機一體雙層設計，無論是擺放室外陽台或室內都能有效節省空間，具備多種預設洗衣及烘乾行程，並具備動態避震科技，加上不鏽鋼內外槽、商用三層烤漆，更大幅提升產品強韌度及耐用性。