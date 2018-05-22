輕微聽障遭拒保 綠委要求郵局壽險通盤檢視

2018-05-22 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨立委王榮璋今天會同身心障礙團體召開記者會，質疑中華郵政簡易壽險拒絕特定類別身心障礙者投保，違反聯合國身心障礙者權利公約。身心障礙聯盟秘書長滕西華表示，從去年至今，至少有2家保險公司對小兒麻痺、罕病等身心障礙人士拒保；甚至有人因輕微聽障，有配戴助聽器，仍被拒保。「保險法」已修正，無正當理由不能拒絕身心障礙者投保，但不僅保險公司在抵抗，主管機關也還沒準備好要檢視這樣的商品。

中華郵政公司壽險處長邱鴻恩表示，按規定，第一線接到保險要求，不管身心障礙到什麼程度，都不能拒絕，總公司會有專業核保理賠單位去評估情況能否投保，投保金額能否適量減少。

中華郵政公司也說，依法可不受理投保的狀況，包括全盲、中樞神經癱瘓、兩腿毀損、永久喪失語言能力等4類。理由是可能有併發疾病，牽連後續理賠的病因很難做專業認定，反而會衍生理賠爭議。

不過身心障礙聯盟認為，符合上述條件之視覺障礙者、肢體障礙者、語言障礙者，目前穩定就業的比例很高，中華郵政列為「完全殘廢等級」，認定當事人的健康風險超過危險評估，不知客觀依據何在？

脊髓損傷基金會強調，中華郵政強調該公司對身心障礙者的投保率達85%，但是非身心障礙者的投保率是否更高？以及核保作業是否落實對身心障礙者的權益保障，還是一律由櫃台人員判定資格？是否對一般保戶免體檢核保從寬，對於身心障礙者卻從嚴處理？

王榮璋則表示，簡易人壽保險法是由交通部主管，但業務受金管會監督。針對該法第7條對身心障礙者給予差別性待遇的條款，他將比照日前三讀通過的保險法第107之1條內容提案修正，避免日後再生爭議。他要求金管會保險局，儘速會同交通部，針對發售中的郵政簡易人壽保險契約，進行通盤檢視，並且未來核准新商品時能更加謹慎。

王榮璋也說，中華郵政公司應依據金融消費者保護法的規定，落實對消費者之保障。並且請金融消費評議中心，針對與身心障礙者相關的保險爭議案件，進行類型化的案件整理，提供金管會作為日後修正「保險業承保身心障礙者處理原則」的依據。

金管會保險局長吳桂茂說，根據「保險業招攬及核保理賠辦法」規定，除有保險精算及統計資料作為危險估計基礎者外，不得對特定承保對象或僅因被保險人為身心障礙者，而有不公平待遇，未來會加強對各公司教育宣導。