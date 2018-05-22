電話亭KTV當道 議員：寂寞經濟夯應早因應

2018-05-22 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



商圈當紅電話亭式KTV是否八大行業？台中市議員張耀中、鄭功進今在議會指出，台中各大百貨、商圈遍地開花，不斷展店，一中、逢甲、東海等商圈都有如此商業模式，市府一紙公文傳出業者被要求做公共安全申報，議員質疑經濟發展局不作為，應針對「寂寞經濟」新模式拿出策作為，輔導業者解決即將發生亂象。副市長張光瑤、經發局長呂曜志表示，會邀集相關單位研商。

張耀中說，電話亭式的KTV是寂寞經濟下的產業，優勢在於比大型KTV消費低廉，受學生族群或流行族群的歡迎，用生意來說客人週轉率高，且未來無人店經營算是趨勢，市府經發局針對新樣態娛樂機台，應積極全面進行盤點，提出一套兼顧業者與民眾權益的管理辦法，不宜僅片面收取高額娛樂稅，卻缺乏管理維護規畫，容易扼殺甫萌芽的寂寞經濟商機。

鄭功進議員表示，現行電話亭KTV正夯，各大百貨、商圈甚至是夜市如同雨後春筍般冒出，簡直是娃娃機熱的翻版，保守估計至少破百台。因未定著於土地上，未符合「休閒服務業管理自治條例」的規範。