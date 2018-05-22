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鳥類隔離檢疫新設施 農委會：防疫有成

2018-05-22 13:56中央社 台北22日電

農委會公布，防檢局動植物檢疫中心鳥類檢疫區新落成的設施使用滿一年，共2萬808隻國外輸入的鳥類執行隔離檢疫，抽驗結果皆陰性，而且作業更便利、強化感染控管，讓防疫有成。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長施泰華指出，新啟用的防檢局動植物檢疫中心鳥類檢疫區計有2棟建築物，一棟是兩層樓的禽鳥隔離舍，設置12間鳥類隔離檢疫廄舍及1間負壓隔離室。

鳥類隔離檢疫廄舍並設計成獨立消毒作業區，設備簡單以利於徹底清洗消毒，還設有獨立空調、監視器及防竊、防飛逃、防蚊的3層防護窗，人員入口設有檢查站，進出人員都須經過檢查，可防止偷竊、掉包檢疫物等不法事件發生。

其次是設有管制站，作為人、車及隔離鳥類的進出關口，進出人員都要在此換上乾淨、可拋棄式鞋套，或是穿上雨鞋踏過消毒池；隔離檢疫所需使用的車輛、籠具、鳥類或其他隔離檢疫用具，都要噴霧消毒才能通過，其他載人的車輛禁止進入、強制消毒檢疫。

防檢局動植物檢疫中心主任杜先覺補充，民國106年1月下旬新公布的「輸入鳥類指定隔離檢疫作業要點」規定，每100隻以下採檢1隻，101隻以上採檢5隻，從106年4月1日起配合新規定作業一年來，執行輸入鳥類隔離檢疫計65批、共計2萬808隻，採檢195件，結果都是陰性。

他也說，要輸入鳥類的業者還能上網先登錄選擇隔離廄舍，也方便獸醫等工作人員提早作業準備，對執行禽流感、鸚鵡熱、新城病、伊波拉等海外惡性重大疾病的防疫有利，而且過往要送到新北市汐止執行隔離作業，現在離機場只要20多分鐘車程，一旦檢疫出陽性，可儘速撲殺處理。

防檢局說明，主要輸入台灣的鳥類國家包含比利時、葡萄牙、阿根廷、美國、加拿大、新加坡及菲律賓等，其中比利時及菲律賓於106年相繼發生禽流感後，禁止輸入鳥類，包括鴿子、鸚鵡及雀鳥；而採檢喉頭及肛門拭子檢體則送農委會家畜衛生試驗所檢測。

此外，中心計有10名獸醫師、5名受過動物飼養管理訓練的助理，以及2名動物飼養專長替代役人員。

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