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推廣鐵道觀光 集集觀光鐵支隊彩繪列車發表

2018-05-22 12:28經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為攜手推動鐵道觀光，今（22）日再次以「搭雙鐵·遊集集」鐵道旅遊，來帶動中台灣觀光產業發展。在台灣高鐵公司、交通部台鐵局與交通部觀光局三方共同簽署「集集鐵道觀光合作備忘錄」基礎下，結合三方資源，共創集集鐵道觀光發展新契機，今天上午於彰化田中車站舉行集集觀光鐵支隊彩繪列車發表記者會。

交通部長賀陳旦致詞時表示，前瞻建設的意義就是將高鐵、台鐵結合、效率跟體驗的結合、建設和服務的結合。而集集的名稱意義，就是將所有一切結合起來，包含跨代、跨界甚至跨國，如台鐵與日本鐵道合作推出輕井澤一日券，讓日本客憑券到台灣旅遊，體驗集集支線沿線的地方歷史、既有觀光資源、在地人的熱情，更進一步，延伸更深入集集、日月潭地區。

鐵道運輸最庶民，在安全環境下體驗當下最素人的生活，雖然不懂當地語言，但是透過體驗當地文化、爭取這樣的深度旅人到中台灣旅遊。帶來地方上的繁榮、文化觀光升級，讓更多人看到更多的故事及很多人背後的努力。

集集鐵道彩繪列車設計構想係以台鐵、森鐵、糖鐵、鹽鐵為主，共同組成一支觀光鐵支隊，加上代表著具有專屬於高鐵列車彩繪意向，攜手與台鐵進化1001號中熱愛台灣的mr10與ms01列車長，一同帶領遊客穿梭於集集、八卦山、阿里山、虎尾、布袋及雲嘉南等台灣各景點名勝，執行觀光推廣任務。

「集集觀光鐵支隊彩繪列車」在交通部見證下，是台鐵局、觀光局與高鐵公司三方合作的集集鐵道觀光的一個具體彩繪活動，也結合森鐵、糖鐵及鹽鐵元素在集集支線鐵道觀光上，進而串連至台灣觀光名勝日月潭，帶動集集觀光廊道發展。此一彩繪列車也將配合6月1、2日在台中登場的「第11屆台日觀光高峰論壇」，加入行銷活絡台日鐵道觀光交流活動，有效達到推廣集集鐵道旅遊目標。

台鐵局長鹿潔身說：「集集觀光鐵支隊彩繪列車」為新彩繪DRC柴油客車五輛及翻新原進化1001號1輛所編成，車廂外觀彩繪國內不同鐵道所經過的風景名勝地區意象，如集集沿線、彰化八卦山、雲林虎尾及嘉義阿里山、布袋等。

火車的行駛將上述各觀光景點的印象穿梭於西部鐵道之間，共同推廣鐵道觀光旅遊，預期將掀起另一波追火車熱潮；「集集觀光鐵支隊彩繪列車」在交通部的見證下，為台鐵局、觀光局與高鐵公司三方共同合作的一個具體象徵，就如同今天齊聚的六輛全新彩繪車廂，往後，三方也將在不同的領域中，相互協助、共和合作，努力促進集集鐵道觀光的發展。

台灣高鐵公司董事長江耀宗指出：「近年來，高鐵公司致力於推廣鐵道旅遊的體驗，希望以高鐵為骨幹，串連台鐵、捷運、巴士等各式交通運具，打造一個無縫、環保且便捷的旅運環境。同時我們也發展結合各項旅遊元件與在地好景、好食、好物的高鐵多元旅遊產品，讓高鐵不再只是高速的交通服務，而我們更希望帶領旅人體驗旅行的豐富與深度，享受旅途中當下的每一刻。」

觀光局長周永暉表示，在交通部協助之下，透過三方的合作，整合資源從點、線到面的發展，帶動集集甚至日月潭整體的觀光產值。

集集支線為最平緩的路線，沿線的美景值得慢慢欣賞，而終點站車埕火車站為最美麗的火車站，觀光局利用廢校的車埕國小打造觀光鐵道小學堂，呈現鐵路文化，進而推動親子旅遊、青年旅遊等。從彰化連結到車埕，其中田中車站為重要的軸心亮點。

在未來一年間，將有機會在集集支線上與「集集觀光鐵支隊」相遇。並自6月2日起，遊客只要與觀光鐵支隊任一隊員合照並上傳至交通部觀光局日月潭國家風景區管理處「再發現，動感日月潭」臉書，前50名上傳成功的遊客即可獲得觀光鐵支隊全隊胸章一組（共四顆）。

另外，遊客也可將照片上傳至個人臉書後，至車埕遊客中心出示上傳畫面也可以獲得鐵支隊胸章1顆(隨機不挑款)，共400顆，送完即止。

「再發現，動感日月潭」粉絲團/‬

在台灣高鐵公司、交通部台鐵局與交通部觀光局三方共同簽署「集集鐵道觀光合作備忘錄」...
在台灣高鐵公司、交通部台鐵局與交通部觀光局三方共同簽署「集集鐵道觀光合作備忘錄」基礎下，結合三方資源，共創集集鐵道觀光發展新契機，今天上午於彰化田中車站舉行集集觀光鐵支隊彩繪列車發表記者會。　圖／台鐵局提供
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集集鐵道彩繪列車設計構想係以台鐵、森鐵、糖鐵、鹽鐵為主，共同組成一支觀光鐵支隊，...
集集鐵道彩繪列車設計構想係以台鐵、森鐵、糖鐵、鹽鐵為主，共同組成一支觀光鐵支隊，加上代表著具有專屬於高鐵列車彩繪意向，攜手與台鐵進化1001號中熱愛台灣的mr10與ms01列車長，一同帶領遊客穿梭於集集、八卦山、阿里山、虎尾、布袋及雲嘉南等台灣各景點名勝，執行觀光推廣任務。　圖／台鐵局提供
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集集鐵道彩繪列車
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