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商家喧嘩人情味零 台日作家：九份這樣下去可不行

2018-05-22 12:38聯合新聞網 綜合報導

大紅燈籠點亮整座山城，九份的夜景別有風味。圖／樂天旅遊提供
大紅燈籠點亮整座山城，九份的夜景別有風味。圖／樂天旅遊提供
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九份一向是台灣著名的觀光景點，尤其深受日韓觀光客的喜歡，每到假日總有眾多觀光客湧向這座風情萬種的小小山城，月初日本黃金週時，還傳出九份塞滿日客寸步難移的新聞 。台日混血作家一青妙最近發表了一篇文章，針對九份的旅遊品質和內容，她強調某些亂象若是再不著手改進，「遲早會得到反噬」。

一青妙在NIPPON.COM中的文章中寫道，儘管九份有著不動如山的響亮名氣，但自己無論如何都沒辦法喜歡現在的九份。每次帶朋友或日本親戚到九份去，總是覺得非常失望。「没有（ない）」、「趕快（早くして）」、「不知道（知らない）」、「不行（ダメ）」，商店街店員殺氣騰騰的聲音陣陣傳來，沒有一絲一毫的人情味，就算店家毫不宣傳，觀光巴士還是一批批載來成群遊客，導致九份老街充斥著肅殺的氣氛。

假日即現的擁擠人潮，讓九份的觀光品質大打折扣。圖／瑞芳警分局提供
假日即現的擁擠人潮，讓九份的觀光品質大打折扣。圖／瑞芳警分局提供
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她提及現在來到九份，看到的都是市區隨處可見的紀念品，吃到的是別處也有的食物，她感嘆道，誰還會覺得「有來九份玩一趟真好」？再加上店員搶客人的亂象，都有可能讓九份的光環消失，「遲早會得到反噬」。

在台灣出生的一青妙，父親出身基隆顏家，該家族早期便開始經營基隆的礦產和九份的金礦。她形容九份就如同她的家鄉，對這裡充滿了情感，也正出自這份情感自己才擔心著這裡的未來。她形容九份的精華在其特殊的風景，每當黃昏和夜晚交界之時，從高處的九份眺望金光閃耀於海面的畫面，是這裡獨一無二的景觀。晨起時看到這個山城被濃霧靜靜地包圍，那時所能感受到的靜默與美好也是別處所不可及。可惜這些獨特體驗都不包含在觀光客的「九份半天遊」當中，遊客從短暫行程中能感受到的只有擁擠、混亂和疲累。

作家認為，整頓出足夠的住宿設施、解決停車問題，是重新打造九份的重要項目。示意圖，...
作家認為，整頓出足夠的住宿設施、解決停車問題，是重新打造九份的重要項目。示意圖，圖片來源／ingimage。
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針對目前的九份，一青妙覺得應該善用「產業遺產」的價值，加入當地人的推廣，整頓出足夠的住宿設施、解決停車問題，打造身為台灣金礦山的品牌價值，並且建設九份歷史博物館以傳遞九份的歷史。她覺得「九份若要改變，就是現在」，希望九份能夠改造成為更有價值的景點，成為她想帶朋友們造訪的「我的九份」。

九份觀光景點老街
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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