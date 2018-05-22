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彭啟明：周四後變炎夏 台北恐再現37度

2018-05-22 09:28聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天中午台北持續35度高溫，明後天鋒面通過後溫度略降，但週四、周五到周末這段期間，又會回到炎熱夏季形態，台北更可能出現35至37度高溫。

彭啟明在臉書發文表示，今天仍延續過去幾天的夏季天氣類型，中午在台北都會仍持續35度以上高溫，周三四有道微弱鋒面通過，溫度略降，也偶有陣雨，不過雨量或形態可能變動度很高，仍要留意可能有較中小尺度系統發展，很可能整體型態是弱弱的，降雨型態不如預期。而鋒面過後，溫度會大幅上升，周四五開始到周末，又會回到炎熱的夏季型態，而且南風會更旺盛，臺北盆地有機會再挑戰高溫，有機會往35至37度。

彭啟明說，下一波的改變會在下周，可能在周一開始，水氣開始增加，午後陣雨的機率大增，周二另外一波鋒面接近，這波鋒面的架構及水氣量都較前幾波來得豐沛，預期可能連續幾天都容易是有雨天氣，而預期下周開始，在東亞的水氣也都明顯增加，台灣的午後雷陣雨範圍也都將擴大，白天高溫也有機會略降一些，和過去兩周較為乾燥的環境不大相同。

關於梅雨遲遲不來，彭啟明解釋，每個地區對於梅雨的定義不大相同，日本在南端的沖繩在五月上旬已經宣告入梅，但台灣的定義則尚未開始，習慣說水到渠成，這要好幾個條件配合，梅雨鋒面更是如此，目前水氣在下周或到六月初有明顯增加，但離梅雨鋒面的發展仍有很大不確定性，至少從目前的預測資料顯示，還沒有這樣的條件，也希望今年會較為正常，至少有來個一兩波帶來足夠的雨量，如果光是等颱風，恐怕不確定性高，壓力會相當的大。

中央氣象局表示，22日各地大多為多雲到晴,東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部、東半部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。23日鋒面影響，中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後南部地區亦有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，24日鋒面通過，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區亦有局部短暫雷陣雨。25日至28日各地大多為多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨,午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。22日清晨金門及馬祖有局部霧或低雲發生的機率，請注意。22日、23日北部及東北部沿海地區易有長浪發生，請注意。

高溫梅雨彭啟明
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