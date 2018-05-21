今彩539、雙贏彩開獎 中獎號碼看這裡

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2018-05-21 21:15中央社 台北21日電

今彩539

今彩539第107121期開獎，中獎號碼20、29、30、21、23。3星彩中獎號碼601，4星彩中獎號碼3140。

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雙贏彩第107025期今晚開獎，中獎號碼為13、02、23、24、20、07、19、08、12、15、18、04。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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