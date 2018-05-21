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為什麼氟派瑞通過後又撤掉？食藥署：與社會氛圍有關

2018-05-21 16:33聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

衛福部食藥署將新增農藥「賽安勃」、「賽派芬」在茶樹上，其中，「賽派芬」致癌等級為C，C級的分類，是對於部分動物有致癌風險，但對人體並沒有明確證據顯示有風險；但去年引起爭議的氟派瑞屬於沒有風險的E級，為何氟派瑞卡關，但相對風險略高的C級「賽派芬」卻預告了，預告公告的原則是甚麼？衛福部食藥署表示，是以科學證據為原則，但也與社會氛圍有關。

農委會、衛福部、食安辦公室今天開聯合記者會，澄清民眾對於農藥的疑慮，強調是讓農作物制定一個安全殘留容許量標準，並非放寬標準。

食藥署食品組組長潘志寬表示，制定農藥的殘留容許量標準，是依照科學證據的審核，但是去年卡關的農藥氟派瑞至今沒進度，他說「社會的氛圍你沒有辦法，對不對？」氟派瑞是因為已經過了以後才撤掉的，不是沒有過，撤掉的理由，他坦承是因為當時的社會氛圍。

潘志寬表示，當時專家委員都有背書，但食品衛生安全有三個面向包括「評估、管理、溝通」，但只能說當時溝通沒做好，沒辦法說服每個人，他認為溝通很重要，且當時有些茶農說不需要用，他認為，這是溝通的問題，後來預告公告的內容就改進很多，把資料都揭露出來，說明訂定殘留容許量的緣由，以及與各國的比較。

現場媒體詢問，那未來農藥申請制度與流程，究竟哪些要看科學證據、那些要靠溝通，標準究竟在哪裡？潘志寬說，科學證據一定是最基礎的，若科學證據不支持，溝通就沒有用了，科學證據出來，食藥署預告，這就是一種揭露方式、溝通，讓大家表示意見。

媒體再追問，那氟派瑞還要「溝通」多久？甚麼時候可以使用這支藥物，潘志寬說，大家都知道、了解氟派瑞沒問題了嘛，現在要「走程序、走程序」，程序該怎麼走就怎麼走，程序也是溝通的方式之一。

農委會藥毒所所長費雯綺表示，賽派芬是日本開發的茶樹新藥，在我國取得登記會，會要求提供物理化學資料，以及動物急性、慢性毒的實驗，同時對環境的消散性、光分解等都必須要有實驗報告，這藥物在茶樹上有新的防治效果，從開發到登記其實沒有這麼容易。

農委會防檢局長馮海東表示，這主要是防治茶的葉蹣類，因此要引進新的作用機制的藥物，為了達到相同的防治效果，同時對農方也比較不會產生用藥的抗藥性，讓農民有藥物可以選擇。所謂的分類分級，A級是對人類有致癌風險，這類藥物不會讓他登記，BC兩類，動物實驗可能有致癌風險，但並沒有充分的證據顯示，對人類有致癌風險；至於E級是沒有風險。

為解除民眾對於農藥的疑慮，農委會、衛福部、食安辦舉行記者會。(由左至右)食安辦公...
為解除民眾對於農藥的疑慮，農委會、衛福部、食安辦舉行記者會。(由左至右)食安辦公室主任許甫、農委會副主委陳吉仲、食藥署食品組組長潘志寬、農委會防檢局長馮海東。記者彭宣雅/攝影
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食藥署農委會衛福部
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