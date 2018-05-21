咖啡帝國寒天蒟蒻驗出防腐劑 北市強制下架

2018-05-21 14:50 中央社 台北21日電



台北市政府衛生局今天公布107年第1波飲冰品抽驗結果，發現「咖啡帝國」販售的寒天蒟蒻含有不得添加的防腐劑己二烯酸，已要求業者將產品下架。

衛生局發布新聞稿指出，「咖啡帝國」的寒天蒟蒻違法添加防腐劑己二烯酸，但依據規定，蒟蒻凍等製品不得添加防腐劑。

北市衛生局已移請轄管製造廠的台南市衛生局追查源頭，若查證屬實，將依違反「食品安全衛生管理法」，罰製造業者新台幣3萬到300萬元。

北市衛生局今年將自助式手作奶茶及自動化販賣機納入列管，第1波抽驗78件飲品和冰品，包括30件包裝飲料、32件散裝飲料、冰品、冰塊及16件配料。飲冰品衛生標準與包裝飲料標示查核結果都符合規定。

另外，這次抽驗市售包裝飲料，針對18件咖啡、茶飲料，檢驗咖啡因含量及咖啡因標示，結果咖啡因含量及標示都符合規定。

衛生局表示，這次咖啡因含量抽驗結果，9件咖啡飲料檢出範圍為每100毫升17.8到69.7毫克、9件茶飲料檢出範圍為每100毫升7.3到19毫克。