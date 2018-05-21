光復中學餐飲學程 在地美食成特色課程

2018-05-21 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 新竹不是美食沙漠，風城更不是只有米粉貢丸！光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。「特色小吃」課程不只是課程，也是學生們三年學習的成果，他們以新竹風城在地特產及食材為發想，研發出33道產品，以主題市集呈現，將於5月22日至24日在校內販售。

光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

校方表示，108年新課綱上路，光復中學餐飲服務學程在技職再造計畫中，由教師群多年的試行及課程推動中，因而發展出在地美食系列的特色課程。校方認為，新竹市座落於台灣北部，擁有都會的便利性以及充沛的人文景觀，及多樣豐富的飲食文化，讓極外食人口比例提高許多，使新竹餐飲產業蓬勃發展。

因此學生作品中融入家鄉各地食材特性、製作方式、著名代表店家及飲食文化，由學生自主選擇在地食材及產品，發想菜色，原料包括東方美人茶、關西彩色番茄及仙草、北埔擂茶及柿餅、新埔粄條、新竹貢丸及米粉等，融入創意發想菜色中，不只色香味俱全，也有滿滿的心意。