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光復中學餐飲學程 在地美食成特色課程　

2018-05-21 12:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特...
光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影
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新竹不是美食沙漠，風城更不是只有米粉貢丸！光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。「特色小吃」課程不只是課程，也是學生們三年學習的成果，他們以新竹風城在地特產及食材為發想，研發出33道產品，以主題市集呈現，將於5月22日至24日在校內販售。

光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特...
光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影
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校方表示，108年新課綱上路，光復中學餐飲服務學程在技職再造計畫中，由教師群多年的試行及課程推動中，因而發展出在地美食系列的特色課程。校方認為，新竹市座落於台灣北部，擁有都會的便利性以及充沛的人文景觀，及多樣豐富的飲食文化，讓極外食人口比例提高許多，使新竹餐飲產業蓬勃發展。

因此學生作品中融入家鄉各地食材特性、製作方式、著名代表店家及飲食文化，由學生自主選擇在地食材及產品，發想菜色，原料包括東方美人茶、關西彩色番茄及仙草、北埔擂茶及柿餅、新埔粄條、新竹貢丸及米粉等，融入創意發想菜色中，不只色香味俱全，也有滿滿的心意。

像是「四色菜包」以黑色仙草外皮包鹹豬肉內餡、紅色紅麴外皮包入客家小炒、黃色薑黃內放入鹹蛋黃、綠色擂茶包芥末口味，外皮軟Ｑ內餡特殊。「竹塹丸很大」利用新福源花生醬的濃郁口感調製成沙嗲烤肉醬，搭配華品貢丸招牌口味及學生手工製作的肉丸子，每口都有驚喜滋味；新福源花生醬同時也放入『九宮格便當』的擂茶麻糬中，Ｑ彈扎實的手工糯米皮包裹花生醬及自製紅豆沙餡，外皮沾上北埔擂茶原料，甜鹹交錯的口感，就像傳統與創新的新滋味。

光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特...
光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影
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光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特...
光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影
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學生作品中還有時下流行的髒髒包。記者張雅婷／攝影
學生作品中還有時下流行的髒髒包。記者張雅婷／攝影
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「四色菜包」以黑色仙草外皮包鹹豬肉內餡、紅色紅麴外皮包入客家小炒、黃色薑黃內放入...
「四色菜包」以黑色仙草外皮包鹹豬肉內餡、紅色紅麴外皮包入客家小炒、黃色薑黃內放入鹹蛋黃、綠色擂茶包芥末口味，外皮軟Ｑ內餡特殊。
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光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特...
光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影
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「竹塹丸很大」便當。記者張雅婷／攝影
「竹塹丸很大」便當。記者張雅婷／攝影
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光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特...
光復中學餐飲服務學程學生，運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，替新竹美食發聲。記者張雅婷／攝影
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北埔
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