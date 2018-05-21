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窮人退散？「公宅滾蛋聯盟」的傲慢與偏見

與Uber假合作 租賃業者也吃罰單

2018-05-21 11:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

交通部公路總局表示為防止Uber假合作真派遣，上個月新訂新裁罰基準按次累加罰鍰、吊照，最重可廢止租賃業者的營業執照；過去非法派遣白牌車的Uber及現在假合作的租賃業者、私接客的白牌車主都有被開罰。

交通部官員表示，法界人士見解為《汽車運輸業管理規則》與母法《公路法》沒有矛盾之處，因為是在租車的前提下，提供附隨的駕駛服務，租車人雖然不是自己開車，還是自行使用，沒有做其他的營業用途。當初會訂代僱駕駛的規定，是考慮外國人來台觀光、結婚禮車等需求，且租賃公司必須對駕駛善盡管理責任，雙方有僱用關係，依法加保。現況是職業駕駛向租賃公司付費「靠行」，再接受Uber平台調度派遣。

公路總局說，過去小客車租賃業違規反汽車運輸業管理規則，可能多以最低的9千元開罰單，新訂裁罰基準會按次累加，第7次以上罰到9萬元且要廢止營業執照、吊銷所有牌照。官員透露，他們同樣承受來自於租賃業者的壓力，希望暫緩實施。Uber過去調度白牌車積欠逾20億元罰單，合法化以後，被罰的是租賃業，Uber反而沒事。官員說，對此他們會積極查處若Uber參與違規，也會同時開罰。

據了解，公路總局及所屬的各地監理所持續對非法派遣、白牌車接客等蒐證取締，不過地方政府只有台中市積極配合嚴打。官員說，雖然租賃車、白牌車不是地方政府職責，但是這類營業形態已侵犯到地方政府管理的「合法計程車」。

至於計時、計程的爭議，交通部官員指出現行交通法令沒有明訂租賃業須以「計程」收費，只有定型化契約的「小客車租賃業應記載不得記載事項」規定要以時間計價，違者觸犯的是消保法。

Uber與租賃業者合作以後，就未再被開單。圖/Uber台灣提供
Uber與租賃業者合作以後，就未再被開單。圖/Uber台灣提供
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Uber罰單計程車
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