親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨高雄市長參選人民調出爐！ 韓國瑜勝出對決陳其邁

景氣差，不敢愛？520結婚大減 真正原因是…

歷經4任市長 北市環南市場改建案今上梁

2018-05-21 10:31聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲上任後，力推市場改建，其中營運超過40年的環南市場，於105年11月動工，今天舉辦上樑典禮，第一期工程預計108年完工，第二期工程則於111年完工，屆時環南市場1323攤商店家，將可進駐到全新的環南市場中。

今天舉辦的上樑典禮由台北市長柯文哲主持，原本要出席的北農總經理吳音寧缺席，引來關注。

67年2月就開始營運的環南市場，是台北市最大的傳統市場，改建工程先後規劃了18年，歷經4位、6屆市長，總算在前年動工。

北市府水利處長陳郭正表示，環南市場改建基地面積超過3萬5千平方公尺，預計將興建為地下2層、地上6層的鋼骨混凝土構造建築物，完工後地下層將作為停車使用，1、2層為市場攤商營運範圍，3至6層為公務機關及停車空間。

陳郭正說，環南市場改建案斥資55億元，完工後將取得銀級綠建築標章、銅級智慧建築標章，為了讓使用者更舒適，設計上除了通風、自然採光佳外，還有大面積綠化等特色。

此外，為了避免影響攤商營運，改建工程分做一、二期，目前動工的是一期工程，攤商則是先在舊的環南市場繼續營運，一期工程108年8月完工後，將有10天轉換期；二期工程將於111年2月完工、3月啟用，屆時一、二棟建物也會相連。

柯文哲綠建築傳統市場

相關新聞

新北聯合婚禮 新人變裝秀嗨翻

2018-05-20 23:16

淡水漁人碼頭變南洋風！絕美草屋涼亭讓人晉升網美

2018-05-21 10:26

選手村社宅估1.3萬人入住 林口防塞車大作戰

2018-05-20 23:59

世大運選手村社宅 首波2500戶招租

2018-05-20 23:45

鼓藝節大開眼界

2018-05-20 23:32

美美大湖公園 白鷺鷥鳥糞為患

2018-05-20 23:31

北市找回蜻蜓 金瑞治水園區規畫復育

2018-05-20 23:14

馬英九挺徐巧芯 「掃街非輔選」

2018-05-20 23:14

藍綠新北市長參選人 再度同場較勁

2018-05-20 20:31

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22

將心中的「象棋」意象雕出來 國內沙雕賽殺手鐧隊奪冠

2018-05-20 17:44

親子教育闖關趣 教你看見「餐桌上的奇蹟」

2018-05-20 08:16

賞桐花期近尾聲 瑞芳文創桐花季桐花舞熱鬧登場

2018-05-20 07:56

「幫病人發言」 護理師寫教科書獲獎

2018-05-20 00:48

新北社區心旅行 首發團「還想再玩」

2018-05-20 00:48

多肉植物展 開課教你DIY

2018-05-19 23:56

北市路口事故 忠孝、基隆路口竄升榜首

2018-05-19 23:33

奶奶當主角 大馬生翻糖捏出冠軍

2018-05-19 23:25

圖輯／走過近一甲子 回顧「蛇街」華西街的起落

2018-05-19 22:44

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤腳趺」想也知道

2018-05-18 20:46
看更多

熱門文章

520基隆未婚男女聯誼熱呼呼 明年增設熟男熟女組

2018-05-20 15:22

密集恐懼症慎入！金龜子圍攻民宅 網友：好恐怖

2018-05-20 11:39

上合歡山賞花 人車塞爆中橫公路

2018-05-20 18:42

92歲莊主朱萬鶴生日 誰現身讓老兵動容？

2018-05-20 16:22

日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52

頭份四月八踩街表演 街頭為之沸騰

2018-05-20 20:25

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

藍營台中潭雅神民調 3現任提名徐瑄灃未出缐

2018-05-20 11:16

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

砍樹不成、砍學校！時力籲代理縣長陳金德三思

2018-05-20 12:55

花30年栽培樹梅 他被稱為北海岸樹梅職人

2018-05-21 07:37

社區「愛分享」咖啡 千餘杯免費等你分享品嘗

2018-05-20 14:42

520高雄新人結婚減半 原來是黃曆惹的禍

2018-05-21 00:44

玉荷包25日進入盛產 達人教你選好吃荔枝

2018-05-21 00:07

馬英九挺徐巧芯 「掃街非輔選」

2018-05-20 23:14

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22

影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用

2018-05-20 11:29

【即時短評】古蹟派出所的「房事」宜早日解決

2018-05-20 20:35

闊別50年聚首嘉中話當年 38兄弟情誼不變

2018-05-20 20:39

大賣場「買一送一」 桃園2018綠色消費月特賣

2018-05-20 20:28

連校園也淪陷 桃園教育局急納荔枝椿象入課程防範

2018-05-20 18:59

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

安山派出所搬新家 下月8日搓湯圓慶喬遷

2018-05-20 20:26

張正傑在美濃稻田演奏 因這個原因必須快閃演出

2018-05-20 20:37

睡覺突覺冰冷…蛇爬到身上

2018-05-21 00:02

92歲老兵慶生 竹市議長守約現身祝壽

2018-05-21 00:17

荖濃溪泛舟復航失利 業者只能怪老天爺

2018-05-20 20:41

封路打芒果品嘗當季滋味 林內鄉今天好甜蜜

2018-05-20 12:16

情定520！嘉市戶所今加班受理結婚登記

2018-05-20 14:13

環遊世界最省錢的交通工具 帆船族追夢的重要因素

2018-05-20 19:23

花蓮市推觀光小旅行 部落客嘗鮮體驗

2018-05-21 07:36

穿越市區鐵路8月底地下化 九如陸橋變臉 新橋型簡潔流暢

2018-05-20 23:55

不用加油、住船上 帆船環遊世界最省錢

2018-05-20 23:27

世大運選手村社宅 首波2500戶招租

2018-05-20 23:45

宜蘭螢火蟲倍增 滿山螢光閃閃

2018-05-20 23:35

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28

新竹市議員參選 六小福騎YouBike拜票

2018-05-20 15:12

選手村社宅估1.3萬人入住 林口防塞車大作戰

2018-05-20 23:59

將心中的「象棋」意象雕出來 國內沙雕賽殺手鐧隊奪冠

2018-05-20 17:44

激出雲林想像火花 雲縣府將舉辦國際觀光論壇

2018-05-20 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top