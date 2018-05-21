歷經4任市長 北市環南市場改建案今上梁

2018-05-21 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後，力推市場改建，其中營運超過40年的環南市場，於105年11月動工，今天舉辦上樑典禮，第一期工程預計108年完工，第二期工程則於111年完工，屆時環南市場1323攤商店家，將可進駐到全新的環南市場中。

今天舉辦的上樑典禮由台北市長柯文哲主持，原本要出席的北農總經理吳音寧缺席，引來關注。

67年2月就開始營運的環南市場，是台北市最大的傳統市場，改建工程先後規劃了18年，歷經4位、6屆市長，總算在前年動工。

北市府水利處長陳郭正表示，環南市場改建基地面積超過3萬5千平方公尺，預計將興建為地下2層、地上6層的鋼骨混凝土構造建築物，完工後地下層將作為停車使用，1、2層為市場攤商營運範圍，3至6層為公務機關及停車空間。

陳郭正說，環南市場改建案斥資55億元，完工後將取得銀級綠建築標章、銅級智慧建築標章，為了讓使用者更舒適，設計上除了通風、自然採光佳外，還有大面積綠化等特色。

此外，為了避免影響攤商營運，改建工程分做一、二期，目前動工的是一期工程，攤商則是先在舊的環南市場繼續營運，一期工程108年8月完工後，將有10天轉換期；二期工程將於111年2月完工、3月啟用，屆時一、二棟建物也會相連。