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紫外線強 臭氧濃度午後增

2018-05-21 04:51聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天受東北風影響，南部地區風速較弱。環保署指出，今天午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高，要特別留意。後天開始，鋒面帶來微量汙染物，會影響北部地區，也要注意。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，今天各地空氣品質，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

未來空品方面，環保署指出，明晚起將有鋒面接近，中部以北、東北部及中南部山區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，局部地區可能有較大雨勢發生。後天開始受鋒面影響，帶來微量境外汙染物，北部及金馬地區細懸浮微粒濃度將稍有增加，也要注意。

午後陽光照射，容易使得空氣汙染物臭氧濃度增高。圖／本報資料照片
午後陽光照射，容易使得空氣汙染物臭氧濃度增高。圖／本報資料照片
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空氣品質紫外線金門

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